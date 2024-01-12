重慶發現億噸級石油資源 日產油108.15立方米

重慶發現億噸級石油資源。（取材自微博）

1月9日，中國石化發布消息稱，中國石化部署在重慶市梁平區的重點預探井——興頁9井試獲高產頁巖油氣流，日產油108.15立方米、氣1.58萬立方米。這口井的突破有效拓寬了四川盆地頁巖油氣勘探領域，意味著中國石化在四川盆地發現了新的億噸級原油資源陣地。

據中國石油 石化發布的消息指出，四川盆地烴源巖演化程度高，資源以天然氣 為主。據統計，2022年，四川盆地的油氣產量排名全國第三，但原油產量僅為11.9萬噸。興頁9井試獲高產頁巖油氣，其目的層埋藏淺、具有較好的經濟開發效益。

近年來，中國石化勘探分公司聯合高校、科研院所持續加強四川盆地頁巖油氣勘探攻關，不斷完善深化陸相頁巖綜合評價體系，在前期認為難以發現油氣的地區開展勘探部署，最終推動興頁9井取得突破，實現了四川盆地侏羅系頁巖油氣勘探突破。

四川盆地侏羅紀陸相頁巖具有巖性複雜、儲層薄、非均質性強的特點，甜點預測和壓裂改造難度大。興頁9井水平段長2000米，優質頁巖鉆遇率100%，意味著中國石化陸相頁巖工程工藝技術取得突破性進展。