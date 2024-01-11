董宇輝「單飛」直播 單場「漲粉近300萬」按讚破8億

圖為直播間截圖，董宇輝和俞敏洪進行了訪談。(取材自每日經濟新聞)

中國知名網路直播主董宇輝首次以個人工作室直播帶貨，首場直播期間，追隨者大增近300萬至逾700萬人，直播點讚量已超8億，聲勢驚人。東方甄選董事長俞敏洪也現身直播間與董宇輝對談，再次談及此前東方甄選的一系列波折。

每日經濟新聞報導，董宇輝個人工作室官方帳號「與輝同行」抖音 號日前開啟首場直播，主要以農產品帶貨銷售為主，董宇輝透露，「團隊目前有70多人，人手還不夠。」他的工作室將在實踐俞敏洪助力農產品銷售思路的同時，探索更多在書籍、文化、旅遊的可能性。文化名人等訪談也會繼續進行。

談到直播間的產品，董宇輝也稱：「要理性消費，不需要的別買，咱細水長流，按需購買。」

此外，對哈爾濱近日爆火，董宇輝在直播間表示，「我們之前也進行過黑龍江看世界的行程，我們特別樂意見到這些地方愈來愈受大家歡迎。尤其是元旦三天旅遊市場特別火爆，我們由衷的替那裡的朋友感到開心。 」

當晚的直播中，「與輝同行」的主播悉數亮相，表演了魔術、樂器、崑曲、歌曲串燒等節目。當晚，「與輝同行」設置了9輪抽獎，20分鐘一輪，每輪10位觀眾得獎。參與的條件是邀請一位好友來直播間。

「設置這些節目我是有私心的。透過這些節目，讓大家記得每一位主播，因為他們夠有才華。」董宇輝說。

董宇輝當天也跟東方甄選董事長俞敏洪一起直播帶貨，俞敏洪再次談及「小作文事件」時稱，「如果沒有這麼一個波折，你的平台即使要建可能還要時間，不會那麼快。也就是因為這樣的一個過程進行了組織結構的調整，也確實讓我感覺到確實一個公司要做的事情就是給每一個能幹的人最大的平台。」

天眼查App 顯示，與輝同行（北京）科技有限公司於2023年12月22日成立，註冊資本1000萬元，董宇輝為法定代表人、執行董事、經理，俞敏洪擔任監事，公司經營範圍包括日用品批發、網路資訊服務、出版零售、演出經紀、營業性表演、旅遊業務等，由北京新東方迅程網路科技有限公司100%持股。值得一提的是，孫東旭任北京新東方迅程網路科技有限公司的法定代表人、董事、經理等職務。