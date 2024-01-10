缺乏石料… 上海公園用無主墓碑鋪堤 網：恐怖、嚇人

網友拍到的墓碑。(取材自上游新聞)

近日，有上海網友發文稱，楊浦區楊浦公園部分湖堤是用墓碑鋪成的，感覺有些恐怖、嚇人。楊浦區綠化和市容部門9日表示，此前已經邀請當地文物部門進行調查鑑定，這些石材並非文物。文物部門也表示，興建園區時缺乏石料，用了一些無主墓碑，跟綠化局溝通過，有機會的話會換掉。

上游新聞報導，楊浦公園面積22.36萬平方米，成立於1957年初，1958年1月24日完工開放。園址原系農田、池塘及居民小村落及零星墳地，第一批徵地12.47公頃建造公園，後又先後五次擴建公園至現在的面積。

據報導，這些湖堤上的墓碑位於楊浦公園愉湖景區，從墓誌銘上可以看到，這些墓碑的主人大都在上世紀20年代落葬，此前有媒體曾報導，還吸引不少市民前來「打卡」。

在社群媒體 上，有一些上海網友曾發文介紹楊浦公園的「墓碑湖堤」。一位網友說：「看別人公眾號介紹以為就幾塊，萬萬沒想到整個湖周圍一圈都是啊，差點誤以為這是墓區了。」

報導指出，楊浦公園管理方9日表示，之前有許多人來諮詢此事，目前由區綠化局統一進行答覆。

此前，楊浦公園管理方曾表示，沒有收到上級部門要採取保護的通知，如果有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身分，園方肯定會將這些墓碑物歸原主，不過多年來沒有人來認領。

楊浦區綠化和市容管理局綠化管理事務中心的工作人員說：「我們當時糾結可能是文物，和文旅局都聯繫過，他們也來鑑定過，並不是文物。」

據報導，楊浦區文物管理部門一位工作人員說：「當時修楊浦公園石料比較少，就用了一些無主的墓碑作為石料。我們也曾經考慮收集起來，但它就是普通的墓碑，不是文物。一是不具備歷史性，二是不具備科學性和藝術性，也沒有什麼教育意義。」

對於網友和市民反映墓碑裸露在外有些「瘆人」的情況，工作人員說：「跟綠化局溝通過，看看以後有什麼機會換掉。」