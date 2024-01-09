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中國足協推「海外扶持費」新政 鼓勵女足球員留洋

中國新聞組／北京9日電
中國國腳王霜2024年1月1日加盟托特納姆熱刺女足。(取材自北青網)
中國國腳王霜2024年1月1日加盟托特納姆熱刺女足。(取材自北青網)

中國足協近日確認調整新賽季全國成年女足聯賽（女超、女甲、女乙）的球員註冊、轉會等政策，限制各俱樂部引進並註冊女足國腳的人數，此外，中國足協希望通過打破不差錢俱樂部對女足人才的壟斷，優化中國女子足壇競爭環境，鼓勵更多能力突出的優秀女足球員踏上留洋征途，推出「海外扶持費」政策。

北青網報導，中國足協通過官方渠道發布「關於2024年全國成年女足聯賽球員註冊、轉會及報名工作的通知」，明確各俱樂部隊外援出場人數，將與本俱樂部是否輸送留洋球員的情況掛鉤。據了解，中國足協還推出了女足俱樂部「投入帽」「工資帽（含獎金）」政策，規定每家女超、女甲俱樂部年度總投入不得超過3000萬元，球員個人年收入（含獎金）不得超過稅前120萬元、不少於稅前6萬元。

中國足協推出上述一系列政策的目的，是鼓勵更多本土優秀球員走上留洋路。為此，中國足協特別推出「海外扶持費」政策，用補助的方式，鼓勵本土女足球員到高水平海外聯賽留洋。據了解，海外扶持費將分檔補助給已經留洋的本土女足球員。

近幾個賽季，女足國腳主要集中在武漢等少數經濟條件相對優越的俱樂部中。以去年女足世界杯、杭州亞運會女足賽及巴黎奧預賽中國女足集訓名單人員徵調為例，中國足協於去年5月18日公布的中國女足第9屆女足世界杯26人集訓人選中，9人來自武漢女足，7人來自上海女足，4人來自江蘇女足，北京、廣東女足各一人入選。球隊杭州亞運會23人報名陣容中，8人來自武漢女足，上海女足5人入選。女足奧預賽22人報名陣容中，有7人為留洋球員，其他15名球員中有6人來自武漢女足。

因女足各俱樂部財力不同，女足傳統賽事近年來兩極分化較為突出。如武漢江大女足豪取女超四連冠，排在其後的往往都是上海、江蘇、長春女足這些同樣運營相對穩定的老牌勁旅。其餘球隊受財力等因素困擾，很難聚集更多優質人力資源；於是中國足協決定從今年開始限制女足俱樂部國腳引進人數。

據報導，中國足協對於調整國內女足聯賽相關政策、優化賽事競爭一事醞釀許久。除上述政策外，女足聯賽外援政策也進行調整。新賽季女超、女甲俱樂部可在冬季轉會期註冊不超過三名外援，兩個轉會期累計註冊不超過四名外援。

最近兩年，中國女足球員曾分別加盟西班牙、法國、英格蘭、澳洲、冰島等國家的俱樂部隊。中國足協推出的相關政策，將進一步鼓勵本土俱樂部放行自己的球員留洋。

武漢 足球 杭州亞運

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