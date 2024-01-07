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山西平遙古城只准旅拍店上架漢服？惹議後告知書下架

中國新聞組／綜合報導
「晉商少奶奶」旅拍吸引遊客絡繹不絕前往平遙古城體驗。(取材自極目新聞)
「晉商少奶奶」旅拍吸引遊客絡繹不絕前往平遙古城體驗。(取材自極目新聞)

近日，「平遙古城旅遊」微信公號發布告知書稱，禁止古城內所有旅拍經營戶上架與漢民族文化不相適應和不符合時代主旋律的服飾，15日內自行清理下架。平遙縣文化和旅遊局一名工作人員6日證實該告知書屬實，並稱已刪除該告知書，領導人正在開會商討此事。

來源：YouTube

極目新聞報導，告知書中提到，近年來，平遙古城旅拍作為文化旅遊新業態，深受廣大遊客的喜愛，「晉商少奶奶」旅拍更是引發遊客絡繹不絕來平遙體驗漢服旅拍。平遙旅拍如此火爆的原因離不開其背後厚重的「晉商文化」底蘊，晉商旅拍之火體現了民眾尤其是年輕一代對傳統服飾的熱愛，和漢民族文化自信的高漲。

為保護平遙古城的歷史真實性，根據「山西省平遙古城保護條例」規定，禁止古城內所有旅拍經營戶上架與漢民族文化不相適應和不符合時代主旋律的服飾。

告知書明確寫道，各旅拍經營戶從即日起15日內自行清理下架，共同為古城文化的傳承發展事業助力。延期未下架者，將依條例進行清理。告知書的落款單位是平遙縣文化和旅遊局，時間為2024年1月5日。目前，「平遙古城旅遊」微信公號已刪除該告知書。

據報導，平遙古城某旅拍經營戶，她認為此舉不合適。「晉商少奶奶」旅拍某種程度上帶火了平遙旅拍，但來到古城的遊客也會有穿搭其他類服飾旅拍的需求。如果無法滿足遊客多元化的需求，拍過「晉商少奶奶」的遊客，就不會再來平遙古城了。她的店裡沒有上架非漢民族和不符合時代主旋律的服飾，不過她曾遇到過有穿搭其他類服飾需求的遊客，那些服飾都是租借的，「目前還不知道到底該如何實施，後續不執行可能會被處罰。」

平遙縣文化和旅遊局工作人員6日指出，該告知書上的相關政策規定已撤銷，後續再有相關的政策規定會在官方平台發布。

公開資料顯示，山西平遙古城是一座具有2800多年歷史的文化名城，中國目前保存最為完整的四座古城之一，1986年被國務院定為「國家歷史文化名城」，1997年被聯合國列為「世界文化遺產」，2015年正式列入國家5A級旅遊景點。近幾年，「晉商少奶奶」旅拍火出圈，也成了遊客到平遙古城旅遊必備的文化體驗。

微信 國務院 聯合國

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