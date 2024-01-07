72歲萬科創始人王石 直播節目官宣有3歲女兒 非私生女

田樸珺，出生於上海市，是製片人、演員、作家。(取材自新黃河)

中國萬科集團創始人兼董事會名譽主席、萬科公益基金會理事長王石日前在一檔直播視頻欄目中透露，自己有一個3歲的女兒。72歲的王石稱：「我現在有個3歲的小孩，不是私生女啊，是婚配的，3歲了。」這則自我爆料迅速衝上微博 熱搜榜單。

九派新聞報導，網路上曾有消息稱，今年72歲的萬科企業股份有限公司創始人王石，與小他30歲的現任妻子田樸珺育有一女，近日王石透過視訊節目，親口證實了上述消息，並表示女兒已經三歲了。

2018年10月舉行的亞洲創變者頒獎典禮中，王石攜田朴珺一同出席，並在頒獎致辭中向愛人表達了感謝：「謝謝我的妻子田朴珺」。這是王石首次公開自己的婚姻。

田朴珺2003年出道拍戲，曾在「甄嬛傳」中客串出演「敦福晉」。2013年，田朴珺作為「中國合夥人」的製片人重回大眾視野。

另據每日經濟新聞此前報導，網路上一直有傳聞，稱王石病重，還在日本 進行了心臟搭橋手術，甚至傳出王石換心臟保全性命的消息，對此王石本人還發布影片回應，澄清這是無稽之談，自己從沒動過內臟手術，無論是在國內還是國外。