1.6萬1晚 「繁花」同款套房搶光 主角吃的穿的都火了

和平飯店位於上海市南京東路，已有百餘年歷史，是上海的城市名片之一。（取材自正觀新聞）

由王家衛執導的電視劇「繁花 」近來掀起熱潮，帶火了取景地上海知名的五星級老牌酒店和平飯店，其推出的一晚1萬6888元（人民幣，下同）「繁花套房」和1702元的「繁花雙人餐」都預訂爆滿。劇中唐嫣愛吃的排骨年糕搜索量暴漲670%，為胡歌 訂製西服的寧波「紅幫裁縫」電話也被打爆，「大家都想要訂製一套屬於自己的『繁花』同款」。

坐落於外灘的和平飯店曾有「遠東第一樓」之稱。（取材自和平飯店官網）

綜合媒體報導，「繁花」翻拍自上海作家金宇澄曾獲茅盾文學獎的同名小說，原作以滬語描寫普通上海市民生活，被認為是海派文學的代表之作。取景地囊括了上海多個百年傳奇建築，其中就包括和平飯店。

在電視劇「繁花」中，演員胡歌所飾演的男主角阿寶在和平飯店有一個長期包間，這套套房在劇中需要80美元一夜，而這正是如今和平飯店除沙遜總套之外最頂級的套房之一，即「英國套房」，奢華復古的設計，可以看見黃浦江風景。（取材自第一財經）

在「繁花」第一集中，男主角阿寶（胡歌飾）的師傅爺叔，要求他在和平飯店訂一間房，爺叔看到九國套房中的英國套房覺得「蠻好」。英國套房面積178平米，由一室兩廳兩衞組成。電視劇描述，在1992年，80美元加兩包中華煙可住一晚英國套房。

和平飯店借「繁花熱」推出了劇中同款的「英國繁花套房」，價格從一晚1萬5930元漲到1萬6888元，但短期內都被預訂一空。

此外，「繁花」其他周邊產品也大受歡迎，其中，汪小姐（唐嫣飾）愛吃的排骨年糕已成為外賣平台搜索頂流，劇中為阿寶訂製西服的寧波「紅幫裁縫」也火到戲外，電話被打爆。

和平飯店也推出了總價1702元的「繁花」定制雙人餐，也預定爆滿。

「繁花」還帶火了「鋼鐵是怎樣煉成的」一書，這本小說登上了近期熱搜書籍排行榜第25位。

此外，據了解「繁花」播到目前，一集最多的有10條廣告。「繁花」騰訊視頻站內熱度值破30000。