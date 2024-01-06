我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

1.6萬1晚 「繁花」同款套房搶光 主角吃的穿的都火了

中國新聞組／北京6日電
和平飯店位於上海市南京東路，已有百餘年歷史，是上海的城市名片之一。（取材自正觀新聞）
和平飯店位於上海市南京東路，已有百餘年歷史，是上海的城市名片之一。（取材自正觀新聞）

由王家衛執導的電視劇「繁花」近來掀起熱潮，帶火了取景地上海知名的五星級老牌酒店和平飯店，其推出的一晚1萬6888元（人民幣，下同）「繁花套房」和1702元的「繁花雙人餐」都預訂爆滿。劇中唐嫣愛吃的排骨年糕搜索量暴漲670%，為胡歌訂製西服的寧波「紅幫裁縫」電話也被打爆，「大家都想要訂製一套屬於自己的『繁花』同款」。

坐落於外灘的和平飯店曾有「遠東第一樓」之稱。（取材自和平飯店官網）
坐落於外灘的和平飯店曾有「遠東第一樓」之稱。（取材自和平飯店官網）

綜合媒體報導，「繁花」翻拍自上海作家金宇澄曾獲茅盾文學獎的同名小說，原作以滬語描寫普通上海市民生活，被認為是海派文學的代表之作。取景地囊括了上海多個百年傳奇建築，其中就包括和平飯店。

在電視劇「繁花」中，演員胡歌所飾演的男主角阿寶在和平飯店有一個長期包間，這套套房...
在電視劇「繁花」中，演員胡歌所飾演的男主角阿寶在和平飯店有一個長期包間，這套套房在劇中需要80美元一夜，而這正是如今和平飯店除沙遜總套之外最頂級的套房之一，即「英國套房」，奢華復古的設計，可以看見黃浦江風景。（取材自第一財經）

在「繁花」第一集中，男主角阿寶（胡歌飾）的師傅爺叔，要求他在和平飯店訂一間房，爺叔看到九國套房中的英國套房覺得「蠻好」。英國套房面積178平米，由一室兩廳兩衞組成。電視劇描述，在1992年，80美元加兩包中華煙可住一晚英國套房。

和平飯店借「繁花熱」推出了劇中同款的「英國繁花套房」，價格從一晚1萬5930元漲到1萬6888元，但短期內都被預訂一空。

此外，「繁花」其他周邊產品也大受歡迎，其中，汪小姐（唐嫣飾）愛吃的排骨年糕已成為外賣平台搜索頂流，劇中為阿寶訂製西服的寧波「紅幫裁縫」也火到戲外，電話被打爆。

和平飯店也推出了總價1702元的「繁花」定制雙人餐，也預定爆滿。

「繁花」還帶火了「鋼鐵是怎樣煉成的」一書，這本小說登上了近期熱搜書籍排行榜第25位。

此外，據了解「繁花」播到目前，一集最多的有10條廣告。「繁花」騰訊視頻站內熱度值破30000。

繁花 胡歌

上一則

稱「日本地震報應」 海南主播停職反漲粉到800多萬

下一則

解放軍較勁美菲 南海演訓導彈擊中高空目標

延伸閱讀

胡歌拍戲傳意外 臉朝地摔落卡車… 暖回：不要怪司機

胡歌拍戲傳意外 臉朝地摔落卡車… 暖回：不要怪司機
王家衛「繁花」卡司一票上海人 網：滬版哈利波特？

王家衛「繁花」卡司一票上海人 網：滬版哈利波特？
胡歌拍戲意外 臉朝地摔下卡車畫面流出

胡歌拍戲意外 臉朝地摔下卡車畫面流出
胡歌去年喊不想再拍戲了 「繁花」王家衛責任難逃？

胡歌去年喊不想再拍戲了 「繁花」王家衛責任難逃？

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車