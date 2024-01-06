稱「日本地震報應」 海南主播停職反漲粉到800多萬

日本元旦強震傷亡慘重，海南電視台主持人因發表「地震是報應來了？」言論被停職，卻漲粉800多萬。（網頁截圖）

日本 元旦地震 後，海南電視台主播肖程皓因在個人抖音 帳號上發表「地震是報應來了？」的言論，被電視台停職。不過，有大量的網民公開力挺肖程皓，其抖音帳號粉絲竟從60多萬暴增到800多萬。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳一則題為「報應來了？日本突發7.4級地震」的視頻中，肖程皓說：「都說新年新氣象，但是在開年第一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做。」該條影片迅速引來「缺乏人性」的爭議，發出後不久即遭刪除。海南廣電隨即發布聲明，稱將暫時停止肖程皓的工作，並組織調查。

然而，卻有大批網友力挺肖程皓的言論，紛紛湧入海南廣電官方抖音帳號，留言稱：「他哪句言論有問題？能不能正面解釋一下」、「他沒錯，他只是說出了普通民眾的心聲，不必上綱上線」。不堪19萬餘條留言「砲轟」，海南廣電只得暫時關閉評論區。

與此同時，肖程皓的粉絲量也迎來暴漲，元旦至今已上升至800多萬，網友們在其新視頻下留言：「不幹正好，這個粉絲量隨便做主播帶貨，工資比在電視台高幾倍」。

據了解，在海南台作出停職處分後，肖程皓的個人抖音更新的五條短視頻，其中一條的點讚量高達45.9萬，已成功登上抖音熱榜。不僅如此，他的抖音櫥窗還上新了一款適合中老年人服用的鈣片，目前已賣出27.2萬件。