中國超4億人邁中等收入門檻 為何他們對此無感？

經濟學家王一鳴直言，中國中等收入群體多數還是在收入靠近下限的這部分。（取材自央視）

中國官方的統計標準顯示，中等收入群體已經超過4億人，不過很多人拒絕認定自己是中等收入群體，對此具有官方背景的經濟專家王一鳴認為，中等收入群體大部分是在「標準靠近下限」，相對來說比較脆弱，一旦受到衝擊，受影響也最直接。

官方強調已經全面建成小康社會，但民眾的收入問題，一直是輿論焦點。近期包含有經濟學家李迅雷發表文章表示，中國約有9.64億人口月收入在人民幣2000元(約280美元)，以及前總理李克強 曾說「有6億人每個月收入也就1000元」，都曾引起巨大的關注。

央視主持人白岩松3日晚上在節目中，就國家統計局中等收入群體的標準（月收入人民幣3000元）以及有4億人達到這個標準，但許多人「拒絕進入」，向中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴請教。王一鳴除了是中國國際經濟交流中心副理事長外，現任央行貨幣政策委員會委員，也曾擔任國務院 發展研究中心副主任，是宏觀經濟學家。

王一鳴表示，中國中等收入人群，「其中的大部分在中等收入標準靠近下限這部分」，也就是說我們中等收入群體已經超過4億了，裡面大部分還是剛剛邁過中等收入的門檻，這部分群體相對來說「還是比較脆弱的」。

他指出，一旦遇到外部的衝擊，這部分人受影響也最直接，包括對收入的影響、甚至對一部分人的就業也有影響，所以這部分人往往在體感上就更脆弱。這部分人的後顧之憂也更重，儘管收入已經邁過了中等收入門檻，但是還要考慮子女的教育、醫療、養老，還要去增加儲蓄，「這就使得他體感也會發生變化，不大敢消費」。

王一鳴建議，如何有效提高更多剛剛邁過門檻的中等收入群體的收入，使他的獲得感能夠進一步增強，使他的體感轉得更暖，這是工作的著力點。

而什麼叫做「中等收入群體」？按照中國官方目前採用的中等收入群體標準，典型的三口之家，年收入在人民幣10萬到50萬元之間，可稱為中等收入群體，換算下來，人均月收入是要在人民幣3000元到1萬5000元(約421到2105美元)。

發改委旗下的國家信息中心研究人員2021年曾撰文指出，根據中國家庭動態跟蹤調查（CFPS）顯示，中等收入群體中近30%的比例是不認可自身是中等收入者，認為工作生活壓力較大，幸福感指數不高。中等收入者相較于高、低收入 者是最勤奮的人群，52%的存在加班現象，僅有12%對現有工作滿意。