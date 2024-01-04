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最小才3歲…廣西11小砂糖橘勇闖黑龍江 火爆全網

中國新聞組／北京4日電
11個小朋友所到之處都有人「幫看」。（取材自微博）
11個小朋友所到之處都有人「幫看」。（取材自微博）

繼「南方小土豆」之後，「南方小砂糖橘」也火了。來自「糖橙之鄉」廣西南寧某幼兒園的11名小朋友在3位老師帶領下到黑龍江研學，他們身著橘衣猶如小砂糖橘的可愛身影，從哈爾濱到漠河都引來百萬網友關注，漠河文旅局還連夜開直播迎接這群「小砂糖橘殿下」。而今冬最夯的冰雪遊勝地哈爾濱，元旦3天共接待300多萬人次遊客，收入近60億元（人民幣，下同，約8.4億美元），雙創歷史峰值。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，這群小朋友最小的才3歲，最大的也不過6歲，他們在哈爾濱之行受到了很多當地人的熱情歡迎，還稱為「迷你小土豆」、「砂糖橘殿下」、「小金豆」，更成為了哈爾濱的「網紅」；無論走到哪裡，都會有人關注他們的安全，確保他們不會走失。就連哈爾濱當地人也在時刻關注著他們，生怕他們被冷落了。

不僅哈爾濱的老幼都在數，現在全國的網友都在跟號，漠河文旅局甚至連夜開直播迎接小砂糖橘，百萬網友在線蹲小砂糖橘，要他們的媽媽們放心，「百萬網友監護一個都丟不了」。

許多網友擔心孩子們太小，沒有父母在身邊無法適應，老師們也熱情回應，一路上當地給了很多幫助，他們每周都有調研，孩子們的適應能力也很強， 完全沒必要擔心。研究費用每學期3萬元（約4202美元）左右。

來自廣西南寧的11名小朋友和3位老師一起來到哈爾濱、漠河進行研學，漠河文旅局連夜...
來自廣西南寧的11名小朋友和3位老師一起來到哈爾濱、漠河進行研學，漠河文旅局連夜開直播迎接，並親切稱他們是「南方小砂糖橘殿下」。（視頻截圖）
老師帶小砂糖橘買冰糖葫蘆。（取材自微博）
老師帶小砂糖橘買冰糖葫蘆。（取材自微博）

另一方面，甜豆腐腦、凍梨擺盤、企鵝巡遊、飛馬踏冰、人造月亮、冰面熱氣球…機場新增更衣室、廣場增設溫暖驛站、地鐵推免費擺渡、鄂倫春族人巡遊中央大街、交響音樂會搬進商場…在「南方小土豆」、「馬鈴薯公主」的網絡熱度加持下，哈爾濱憑借得天獨厚的冰雪旅遊資源和鋪天蓋地的寵客花招，在2024年元旦假期成功「火出圈」。

據哈爾濱市文化廣電和旅遊局提供大數據測算，截至元旦假日第3天，哈爾濱市累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元。遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。元旦假期，哈爾濱機場共保障航班1413架次，運送旅客20.5萬人次，同比分別增長66%、93%，比2019年同期分別增長22%、27%，創同期歷史新高。 

廣西南寧的11名小朋友和3位老師一起來到哈爾濱、漠河研學，漠河文旅局連夜開直播迎...
廣西南寧的11名小朋友和3位老師一起來到哈爾濱、漠河研學，漠河文旅局連夜開直播迎接，並親切稱他們是「小砂糖橘殿下」。（視頻截圖）

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