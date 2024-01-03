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奶企伊利設人武部「戰時應戰」 內蒙民企創舉

中國新聞組╱北京3日電
伊利集團人民武裝部隊近日舉行揭牌儀式。(取材自微信)
伊利集團人民武裝部隊近日舉行揭牌儀式。(取材自微信)

繼上海城投集團、武漢農業集團等國企去年成立了人民武裝部（人武部）之後，中國乳業巨頭伊利集團的人武部近日也舉行揭牌儀式，這象徵內蒙古首家非公有制企業人武部正式成立。

觀察者網報導，伊利集團自1990年代始，便先後組成各類民兵及預備役分隊20餘支，近年採取「退伍軍人普編、專業人員選編、科創人才統編、一般技能抽編」方式，編組應急隊伍2支、支援隊伍3支，建構以退伍軍人為主體、以應急力量為骨幹、以專業力量為補充、以新域新質力量為拓展的企業民兵隊伍。

明報引述內蒙古日報報導，呼和浩特市委書記包鋼，日前主持了伊利人武部揭牌儀式，而伊利設立的人武部「平時服務、急時應急、戰時應戰」，是自治區黨政貫徹「習近平強軍思想」的重要舉措。

國防部發言人吳謙去年10月26日回應多間國企成立人武部的問題時稱，中國國防是全民的國防，民兵制度是中國基本軍事制度，中國公民和企業事業組織、社會組織，都應依法參加民兵組織、開展民兵工作。

據報導，中國10年前曾有一波建立民企人武部活動，當時的解放軍總政治部在2014年3月曾聯同各部委制定「專職人民武裝幹部工作規定」，允許非公有制企業設置人武部，負責管理企業民兵、民兵武器裝備，協助徵兵動員等。

國防部 解放軍 習近平

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