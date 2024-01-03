緬懷李克強犯忌？財新文章遭刪 社長微博清空、傳遭約談

財新傳媒社長胡舒立的微博遭清空。(中新社資料照片)

中國媒體財新網在2023年最後一天刊發「2023終有一別」的文章，盤點離世的中外各界知名人物，把中國前國務院總理李克強 照片排在第一位；但是該文刊出後不久就遭刪除，財新傳媒社長胡舒立的微博 也遭清空。

這是財新一周之內，第二篇被刪除的文章。此前被刪除的文章是在2023年12月25日刊出的社論「重溫實事求是思想路線」，社論多處呼籲重返前中共 領導人鄧小平的「實事求是」路線，文章在刊出後隔天遭到刪除。

2023年12月31日，財新網刊出文章「2023終有一別」，盤點去世的中外知名人士，包含刊出前美國國務卿季辛吉、前中國國務院總理李克強、率先揭露SARS真相的軍醫蔣彥永等人的照片，其中李克強的照片排在第一位。

但是，這一文章被發現在當天晚上已變成「404」，甚至財新傳媒社長胡舒立的微博內容也遭到清空，原有的3萬多條狀態都已不可見。外界有消息傳出，她已遭到中國國安人員約談。

德國之聲中文網報導，財新在聖誕節當日、中國前領導人毛澤東130歲冥誕前夕，在社論內稱，文革期間國民經濟瀕臨崩潰，官方卻仍堅稱「 形勢大好」 ，且「 越來越好」 ，實則「民生凋敝、貧窮落後」。因此，只有靠實事求是，中國才能跳脫「絕對貧窮陷阱」。這被認為與中國國家主席習近平和中共中央近期主張的「調性不合」。

經查，目前財新的網站已經無法搜到該篇文章，只會顯示「頁面不存在或已刪除」；財新的微博、微信公眾號等社媒平台也已撤下相關的內容。不過，一些海外網站仍保存了這篇文章。

在兩篇文章連續被下架後，Ｘ平台(前身為推特Twitter)等社群媒體上出現胡舒立遭到中國相關國安機構「約談」的消息。包含旅美的時政評論員鄧聿文、吳祚來等人都提及此消息，並認為應該是與12月25日的社論「重溫實事求是路線」有關。

在該社論被撤稿之前，去年12月已有多名中國財經名嘴被在微博上被「禁言」、微博也要求這些人不要發表「唱衰」中國經濟的言論。而在去年12月11日至12日召開的中共中央經濟工作會議上，中國官方更是明確提出，將加強經濟宣傳和輿論引導，「唱響中國經濟光明論」，都被認為是抓緊言論管控的措施。