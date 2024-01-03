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遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒

中國新聞組／北京3日電
中宣部出版局負責人馮士新。(取材自手遊新聞)
中宣部出版局負責人馮士新。(取材自手遊新聞)

路透2日引述五名知情人士的話說，中國解除了中共中央宣傳部一名官員馮士新的職務。當局尚未正式宣布該官員被免職的消息，但知情人士指出，馮被解職與網路遊戲管理辦法草案有關，該草案擬限制網絡遊戲充值規則，造成遊戲產業巨頭騰訊、網易的股票暴跌。 

國家新聞出版署日前提出的措施旨在限制遊戲充值和鼓勵玩遊戲的獎勵，這引發了人們的擔憂，擔心當局再次嚴厲打擊該行業，並使中國兩個最大遊戲公司騰訊、網易的市值蒸發近80億美元。國家新聞出版署緩和了態度，表示將透過「認真研究」公眾意見來改進規則，也火速批准105款國產遊戲版號，展示主管部門「積極支持網路遊戲發展」的鮮明態度。

美國之音引述路透報導，馮士新上周被免去中宣部出版局負責人職務。該部門負責監督國家新聞出版署，而國家新聞出版署則負責監管中國龐大的電子遊戲產業。

近年來，馮士新代表中國政府出席活動，討論當局監管該行業的努力，包括遊戲審批和對遊戲玩家實名驗證的要求。路透無法確定他擔任目前職務的時間。

代表中國政府處理媒體詢問的中國國務院新聞辦公室沒有立即回應路透的置評請求，路透無法獲得馮士新的聯繫方式來請他發表評論。

報導指出，2021年，北京對電子遊戲產業進行了嚴厲打擊，對18歲以下的青少年設定了嚴格的遊戲時間限制，並以遊戲成癮問題為由暫停批准新遊戲約八個月。

這項打擊行動是對包括科技和房地產在內的多個行業更廣泛監管收緊的一部分，並導致2022年成為中國遊戲產業有史以來最困難的一年，總收入首次減少。

分析師表示，在北京近來一直試圖增加私部門投資以刺激經濟放緩之際，這些限制計畫使潛在的監管變化風險重新成為投資者關注的焦點，損害了投資者的信心。

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