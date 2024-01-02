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哈爾濱旅遊火了 「小土豆」沒車搭 市民開200萬路虎免費接送

中國新聞組／北京2日電
哈爾濱市民免費接送遊客，與不同的乘客合照。（視頻截圖）
哈爾濱市民免費接送遊客，與不同的乘客合照。（視頻截圖）

哈爾濱進入旅遊旺季，大量遊客不斷湧入，當地市民自發組織愛心車隊，短短幾天已有300多位車主加入，共接送遊客上萬人次。一名車主開著200多萬元（人民幣，下同）的路虎（Land Rover）免費接送，曬出與不同遊客的多張合照，網友看了都誇「感受到哈爾濱人的熱情了」。

極目新聞報導，哈爾濱「冰雪大世界」開園後爆火，吸引大批「南方小土豆」前去旅遊。市民姚先生表示，他看到許多南方遊客玩了一天，「累到不行，晚上還打不到車，凍得臉都是紅的。」於是他自發性組成愛心車隊，免費接送遊客。

起初有遊客比較警惕，不敢搭車，因此他在車上貼了「免費順風車，馬鈴薯寶寶打不到車，招手我可以帶您。」姚先生將免費接送遊客的影片發到網路後，不少當地車主響應。目前車隊共有300多輛車，元旦假期三天無休，共接送遊客上萬人次。

從事金融業的胡先生就是其中一員，他開著價值200多萬元的路虎，因此受到不少網友的關注。

胡先生在網路上分享與不同遊客的多張合照，網友看了都說，「為了自己的城市，展現東北人的熱情勁」、「這個冬天，哈爾濱火了。」

胡先生表示，他加入的初衷是為了給遊客們提供便利，讓大家感受到哈爾濱人的熱情，「大家打不到車時儘管招手，我們會把大家安全送到目的地。」

哈爾濱進入旅遊旺季，當地市民自發組織愛心車隊，在車上貼了「免費順風車，馬鈴薯寶寶...
哈爾濱進入旅遊旺季，當地市民自發組織愛心車隊，在車上貼了「免費順風車，馬鈴薯寶寶打不到車，招手我可以帶您」等標語。（視頻截圖）
哈爾濱進入旅遊旺季，當地市民自發組織愛心車隊，有300多位車主加入。（視頻截圖）
哈爾濱進入旅遊旺季，當地市民自發組織愛心車隊，有300多位車主加入。（視頻截圖）

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