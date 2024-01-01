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住1晚30萬 上海寶格麗酒店跨年房價 網：抵7年工資

中國新聞組／北京1日電
位於上海靜安區蘇河灣的上海寶格麗酒店，跨年夜的住宿預訂房價，最高已達人民幣30萬3962.21元。(取材自上海寶格麗酒店官網)
位於上海靜安區蘇河灣的上海寶格麗酒店，跨年夜的住宿預訂房價，最高已達人民幣30萬3962.21元。(取材自上海寶格麗酒店官網)

2023年的最後一天12月31日，不少酒店房價都大幅飆升。若要於當日入住上海寶格麗酒店（Bulgari Hotel Shanghai），更加需要人民幣30萬元（約4.2萬美元），「天價」也令網友直呼「一晚等於自己七年工資」。

香港01報導，上海寶格麗酒店位於靜安區蘇河灣，距離蘇州河僅100多米，距離外灘不到1公里，於2018年開業。酒店建築主體共有48層高，其中40至48層為酒店，第47層為義大利餐廳及寶格麗酒吧，第48層則為露天酒吧。

酒店一樓大廳陳列在售的寶格麗珠寶、手表等產品，還有寶格麗專賣店，酒店門外是一處休閒花園。此外，酒店官網顯示，酒店共擁有63間客房和19間套房。

據中媒報導，華僑城上海置地與買方金峰水泥已於25日按最終代價24.3億元訂立交易協議以根據其條款轉讓銷售資產，最終代價已轉帳至華僑城上海置地，預計建議出售將於2024年上半年末前完成。該交易完成後，即宣布上海寶格麗酒店正式易主。

雖然上海寶格麗酒店所在的上海蘇河灣項目被收購，但是，酒店的營業情況並未受到影響。目前，各大平台均可進行房間預訂。值得一提的是，跨年夜的住宿預訂房價，最高已達30萬3962.21元。電子商務平台美團APP顯示，酒店的住宿一直到2024年6月底都可預訂。

針對「天價」的房價，令不少網友驚嘆，「這是有錢人的遊戲規則」、「看來我們的消費太低了」、「住一晚花了我七年的工資」、「有錢人的世界僅僅排除了我是嗎？」、「人家睡個覺人民幣30萬，我賺了10年也沒有30萬元」、「正常啦，先富起來的人真的很富啦，打工人要努力才行呀」。

房價 義大利 香港

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