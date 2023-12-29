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上海網約車難賺 司機睡車上5個月勉強餬口

中國新聞組／上海29日電
磊子在車上鋪床。（取材自新聞坊）
磊子在車上鋪床。（取材自新聞坊）

今年7月，上海宣布網約車市場運力已飽和，暫停受理網約車運輸證相關業務。競爭激烈，許多網約車司機苦撐待變，睡在車子裡對他們來說就是最經濟的選擇。一名司機說，他自帶被褥睡在車裡長達五個月，「一天跑車十四、五個小時，卻攢不下錢」。

新聞坊報導，34歲的網約車司機磊子五個月來都睡在車上，他展示他的裝備：睡覺的被子、牙刷牙膏、洗衣液等。

磊子稱，大部分郊區的充電樁附近都有熱水，用一個折疊盆就可以洗腳、洗衣服，比較實用，也不占地方。每天收工後，磊子就找個充電站，趁著充電的功夫，在車裡睡上幾個小時。

跟很多網約車司機一樣，磊子的車也是租來的，每天眼一睜，就欠租車公司350塊租車費，必須拚命跑，才能為自己攢下一點錢來。「一天掙到350租車費的話，最少得用8個小時，也就是說，這後面8個小時才是給自己掙的」。

對面另一輛車裡也睡著一名女性網約車司機，她同樣是利用充電的時間睡覺；當被問及能否攢下錢時，女司機沉默搖搖頭。

有司機說，「有時候比如住在青浦，晚上可能在寶山或者外高橋哪裡，離家五、六十公里太遠了，回去還要跑一個來小時，感覺划不來」，「累死了，我那天開了18個小時才開到600塊錢，等於沒吃飯、沒睡覺、沒洗臉、廁所都沒得上」，「每天算下來，基本上是在200多的份子錢，再加上充電什麽的費用基本上是三百左右，幾乎攢不下錢，勉強餬口」。

至於還要跑多久？有司機說，「一天六、七百塊都跑不到，要開十五、六個小時，年底合同到期我就退車了」，「幹到過年可能我就不做了，我準備回去做點心了」。

磊子在車上睡覺的被子。（取材自新聞坊）
磊子在車上睡覺的被子。（取材自新聞坊）

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