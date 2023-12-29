去有風的地方…逃避城市競爭 大理成「躺平天堂」

雲南大理成為許多年輕人的「躺平」避風港。（路透）

中國熱播戲劇「去有風的地方」敘述女主角從北京到雲南大理長住的故事，而實際上，英媒報導稱，大理近年已成為成千上萬「躺平」的年輕人，及社會難民、知識難民逃離壓力的避風港，中國今年的疫情 和經濟成長放緩，及日益嚴峻的政治氣氛，加速了這個趨勢。

FX168財經網報導，大理以其歷史悠久的白族庭院住宅和喜馬拉雅東部的風景，吸引著愈來愈多來自大都市社會壓力的另類「知識分子」。中國今年的疫情和經濟成長放緩，及日益嚴峻的政治氣氛，加速這個趨勢。

來自深圳的企業家高先生說，他今年開始來到大理。高先生喜歡在咖啡 館見客人，那裡一杯的咖啡售價6元（人民幣，下同），約是大城市的五分之一。

高先生說，幾十年來，夢想家和輟學生一直到這裡，但在疫情期間，數字遊牧者蜂擁而至，這種人數達到臨界點。他估計，大理州人口360萬，目前約有10萬「另類思想」人士。

雲南大理成為許多年輕人的「躺平」避風港。（路透）

其中包括那些「躺平」的人，通常是年輕人，他們拒絕長時間工作、購買高價房屋和結婚生子的社會壓力。他們往往是來自獨生子女家庭的中産階級，可以在父母或祖父母的資助下在大理度過長達一年的無所事事的時光。高先生說，這些人裡除了像他一樣的90後，還包括40多歲的「老年人」，他們是爲了逃避城市的「殘酷競爭」。

幾公里外的大理古城，年輕人在一家商店外的牌子上貼了便條寫到：「我一直努力賺錢，但經過三年的疫情，我終於明白，我不喜歡名利和城市的水泥盒子和玻璃殼。」

一名在人民路旁擺攤賣襪子的女士表示，她以前在重慶當過護士，但不喜歡長時間工作。現在，她在人民路每天的收入在50至100元之間。大理低廉的物價是一個重要的吸引力。小寶（音譯）是上海的自由市場研究員，她租的木屋每月約1800元，「在這裡過上更可持續的生活是可能的」。

但隨著遊客的湧入，田園詩般的大理正在迅速改變。人口湧入推高了成本，大理古城的一位街頭小販表示，她有時買不起水果。

高先生說，像大理這樣的地方，提供了重要的釋放，特別是對年輕人來說。「留在大城市可能會導致很多不滿和抱怨。」政府不必擔心，因爲大理永遠不會成爲「主流」，「但它會在一個角落存在和發展」，這是一個多元化的避風港。