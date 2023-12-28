我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

「發積分代替工資」 蘇企創舉：融資到位後補發現金

中國新聞組／北京28日電
江蘇一機器人企業竟是以「積分」代替發工資。（取材自中國寧波網）
江蘇一機器人企業竟是以「積分」代替發工資。（取材自中國寧波網）

南京趙女士應聘江蘇一家高科技公司，在薪水方面，公司「每月授予積分後，每『3000積分』折算一個整月工資」，該公司並稱「融資到位後，就補發工資」，趙女士相當疑惑，找工作遇到「不發薪資給積分」的奇葩公司了？律師表示該公司以所謂積分代替工資的做法，違反了勞動法的相關規定，勞動部門也稱，不發工資發積分可以舉報。

上游新聞報導，江蘇這家機器人有限公司相關負責人回應稱，「情況屬實，前期是發積分的，等融資到位後就開始發工資。」

天眼查APP顯示，該公司成立於2022年1月18日，註冊資本人民幣100萬元（約14萬美元），投保人數1人。公司官網介紹，這是一家專注於智慧康養領域的高科技公司，創辦人具有深厚的人工智慧產業背景，新創團隊碩士以上學歷占總人數50%以上。公司總部在蘇州，研發中心設在深圳，生產基地位於東莞。

據報導，公司激勵機制口號：「共創共擔共享，積分制實踐助力高效團隊建立。」激勵機制宣傳文章寫道：「鑑於新創團隊的特殊性，我們創新地採用了積分制來明確員工的當前投入及未來收益實現路徑。員工可以選擇積分+現金一定比例組合的薪資包，規範積分兌現的規則：兌現時間、兌現方式、計息比率、轉股方案等。」

上述公司相關負責人指出：「我們是新創公司。積分制度是公司的獨創。員工來公司工作的前4個月左右是發積分不發工資，公司用積分計算工作量，等到融資到位之後就補發工資。」

重慶捷恆律師事務所李力律師表示：該公司用積分發放工資的做法嚴重違反了勞動法律法規的規定，如果公司拒不按時發放工資，勞動者可以被迫解除勞動合約並要求公司賠償，以維護自己的合法權益。

融資 人工智慧

上一則

北京禁放煙花多年 京媒：糾正一刀切式全面禁燃

下一則

學者指退休年齡太早 全網罵：先解決35歲找不到工作

延伸閱讀

元旦起 紐約州最低時薪調漲…州長喊打工人監督雇主

元旦起 紐約州最低時薪調漲…州長喊打工人監督雇主
聖誕奇蹟 通膨降溫加另兩股力量 2024全球可免衰退

聖誕奇蹟 通膨降溫加另兩股力量 2024全球可免衰退
四川醫護集體爬窗討薪？民眾圍觀 院方否認拖欠工資

四川醫護集體爬窗討薪？民眾圍觀 院方否認拖欠工資
紐約客談╱一刀切徵堵車費是對生命淡漠

紐約客談╱一刀切徵堵車費是對生命淡漠

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡

4萬元有找 值得期待的2024新年式中型皮卡