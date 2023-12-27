遊客爭相投餵巧克力、火腿腸…新疆喀納斯網紅小狐狸死在雪地

網紅小狐狸。（視頻截圖）

有到新疆 阿勒泰地區觀光 的遊客發影片指出，發現一隻狐狸躺在雪地裡一動也不動，疑似喀納斯網紅小狐狸已死亡。知情人士表示，小狐狸死亡應該和投餵食物有很大關係，引發網友關注。

來源：YouTube

紅星新聞報導，知情人宋女士介紹，幾年前當地下了一場大雪後，這隻小狐狸就下山找吃的。有些遊客看到後會好心地去投餵，投餵的都是火腿腸等高油高鹽的食物，導致狐狸掉毛、患皮膚病等。

宋女士表示，「今天有人上山時發現小狐狸一動不動，已經死了，應該和投餵食物有很大關係」，「這隻狐狸很有名，我們一直見的就是這隻」。由於狐狸是國家保護動物，不敢隨意處理，於是報警處理。

有網友表示，12月中旬到阿勒泰地區旅遊時，在去喀納斯景區的路上遇到了網紅小狐狸，看到有遊客投餵巧克力、火腿腸等食物，「小狐狸已經有一部分尾巴掉毛了」。

喀納斯景區工作人員表示，暫未收到相關信息，需要聯繫當地的野生動植物保護協會等相關組織，經專業人士診斷才可確認小狐狸是否已死亡。