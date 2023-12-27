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「更有性價比」 上海小伙不租房改住轎車 3個月省萬元

中國新聞組／北京27日電
王紅在車內搭床鋪。（視頻截圖）
王紅在車內搭床鋪。（視頻截圖）

上海的收入高，房價更高，一位上海小伙為了省錢就住轎車裡。他表示，「不是租不起房，是住車上更有性價比」，三、四個月來已省了萬餘元（人民幣，下同）。他還常在網上分享住車裡的生活，引發不少關注和討論。

上游新聞報導，小伙名叫王紅，今年30歲在上海從事推廣工作。他經營短視頻帳號「小二哥住轎車」，他9月在視頻表示，「這幾天沒租房子，一直睡在車上。今天，我把車停在小河邊，晚上還能看到晚霞」。有人看熱鬧，有人質疑其炒作，也有人擔心。三、四個月來，話題熱度持續，他也漲粉到3萬多。

近日，上海青浦區淀山湖大道，氣溫0℃。王紅為了禦寒，在車裡裝上了保溫棉，還備上了兩床厚被子。溫度計顯示，車內溫度18℃。

他介紹車內空間，「主體就是我的床，以床為中心，下方是雜貨間，放一些零食、鍋碗瓢盆、油鹽醬醋，還有冰箱、微波爐，車頂上方改裝為行李架，放折疊椅、工具箱，還有折疊洗衣機，都是生活必需品」。

老家在安徽的王紅表示，在上海工作10多年，租屋費用不少。去年開始，他開車出差變得更為頻繁，他覺得住旅館變得很雞肋，就想辦法睡在車上。後來添置了電瓶，等到天冷時，又添置了熱水壺等。

「一樣一樣添加，我發現幾乎可以居住了，乾脆就住一下。」他表示，住進車裡，會遇到個問題，等問題一個個解決，自己技能變得越來越多，「幾乎解決了99%的問題。」他舉例說起自己如何解決洗漱：「有人的地方，就有水源，接30公升水不成問題，搭個帳篷就可以洗漱，甚至可以做飯。」

更直接的促成條件是，今年8月底，租屋合約到期，王紅沒有選擇再租房子。此前，他跟男同事合租，兩人每月需要各負擔3000元的房租。

他再三強調，住進車子為省錢，也是一種嘗試，他算了一筆帳，住進車裡生活三、四個月，自己省了萬餘元。不過，他並沒有透露省下的錢的用途，只說：「存錢更多，會更有底氣。」

圖為車內外的溫度對比圖。（視頻截圖）
圖為車內外的溫度對比圖。（視頻截圖）

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