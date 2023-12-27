成自宜、龍龍、汕汕… 大批高鐵密集開通

接近年底，中國鐵路部門在短短兩天內接連開通五條高鐵。(取材自觀察者網)

人民網報導，廣西防城至東興鐵路的防東鐵路、四川成都至自貢至宜賓的成自宜高鐵、福建龍岩至龍川的龍龍高鐵龍武段，及廣東汕頭至汕尾的汕汕高鐵汕頭南至汕尾段等大批高鐵線路，近日密集開通。

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據報導，中國國家鐵路集團有限公司(國鐵集團)指出，防東鐵路27日運營，由廣西防城港至東興鐵路，將中越邊境城市東興市接入全國鐵路網。防東鐵路全長47公里，設計時速200公里，共設防城港北站、東興市站兩座車站，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路。

龍龍高鐵龍武段26日運營，龍龍高鐵全長290公里，依龍岩至武平、武平至梅州、梅州至龍川西三段建設，此次開通的龍岩至武平段，線路全長92公里，其中新建線路64公里，設計時速250公里，將積極助力閩西革命老區經濟社會高品質發展。

成都至自貢至宜賓高鐵(成自宜高鐵)26日建成通車，成自宜高鐵與成貴高鐵成都至樂山至宜賓段將組成高鐵環線，進一步推動川南城市群與成都都市圈融合發展。成自宜高鐵全長261公里，設計時速350公里，全線共設成都東、天府、三岔湖、天府機場、資陽西、資中西、威遠、自貢、沿灘、南溪北、宜賓東、宜賓等12座車站。

汕頭至汕尾高鐵(汕汕高鐵)汕頭南至汕尾段也在26日開通，汕汕高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，起自汕頭站接入廣州至汕尾高鐵汕尾站，全長162公里，設計時速350公里，為粵東地區新增一條客運大通道。開通後，汕頭南至汕尾、廣州東、深圳北站間最快分別僅需36分鐘、113分鐘、109分鐘可達。

同時廣州白雲站也投入運營，該站是在始建於1916年的棠溪站基礎上進行升級擴建；廣州白雲站承擔京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條線路列車的始發終到作業，進一步提升廣州鐵路樞紐的客運能力。