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亞洲最大 廣州白雲站啟用 「高鐵進城」揭序幕

中國新聞組／北京27日電
粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營，市民在廣州白雲站參觀拍照。(新華社)
粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營，市民在廣州白雲站參觀拍照。(新華社)

亞洲最大的火車站樞紐綜合體之一—廣州白雲站26日正式投入運營。當日，該站首趟C1893次列車於9時28分開出，前往汕頭南站。白雲站占地總面積相當於四個廣州南站。建成投運後，將逐步引入京廣、廣湛高鐵等多條線路，並將承接廣州站、廣州東站全部普速列車，拉開廣州「高鐵進城」序幕。

來源：YouTube

中新社報導，廣州白雲站是在始建於1916年的棠溪站基礎上擴建而成。廣州白雲站位於廣州市白雲區，設有3條正線、21條到達出發線，21個客運站台面。車站站房共分七層，其中地上三層、地下四層。地上三層自上而下分別為高架商業層、高架候車層、站台層；地下一層為社會停車場層、地下二層為出站和綜合交通換乘層，其餘為城市軌道交通層，形成了方便快捷、高效換乘的綜合立體交通樞紐。

廣州白雲站室內外裝飾裝修工程23日全面完工。(中新社)
廣州白雲站室內外裝飾裝修工程23日全面完工。(中新社)

中鐵建工集團廣州白雲站項目總工程師宋寶倉稱，廣州白雲站是按照最新的設計理念建造的第四代高鐵站房，也是目前世界上技術最先進、最現代化的火車站樞紐綜合體之一，其最大的特色就是站城融合，城市和鐵路協同設計、協同施工、協同建造，車站和城市沒有割裂感。

粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營。圖為候車廳。(新華社)
粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營。圖為候車廳。(新華社)

廣州白雲站承擔京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條線路列車的始發終到作業，進一步提升廣州鐵路樞紐的客運能力，為花城廣州又添一座城市新地標，預計未來每天將有數十萬人湧入。

廣州白雲站採用「雲山珠水、盛世花開」的設計理念，站房外形像一朵盛開的木棉花。在工程建設過程中，各參建單位廣泛運用智能化、數字化建造技術，取得了一系列科技創新成果。建設了人性化、便捷化的旅客服務系統和覆蓋全站的無障礙設施，可提供售票、問詢、公安製證、快遞、站內導航、重點旅客預約和急客臨時改簽等服務。

廣州白雲站開通運營後，廣州鐵路樞紐廣州站、廣州東站等車站功能相應優化調整，各車站分工更加科學合理，將極大便利公眾出行。

廣東近期發布建設「五大都市圈」的發展規畫，提出都市圈內城市以及與其他都市圈之間相互聯動、融合發展的要求。隨著四通八達的鐵路交通線在南粵大地越織越密，助力推進廣東「市市通350高鐵」，亦催生「五大都市圈」與港澳地區加速「互聯互通」。

粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營 ，從廣州白雲站開出的首趟列車C...
粵港澳大灣區「超級車站」廣州白雲站26日投入運營 ，從廣州白雲站開出的首趟列車C1893次列車準備發車前往汕頭南站。(新華社)

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