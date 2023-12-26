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職高生變MIT博士…周信靜人生逆襲 拚11年上名校

記者賴錦宏／綜合報導
浙江寒門學子周信靜，從高職到大專、大學、碩士，最終成為MIT博士生。（取材自微博）
浙江寒門學子周信靜，從高職到大專、大學、碩士，最終成為MIT博士生。（取材自微博）

生於浙江貧困小島的周信靜，求學之路一直不平坦，最終卻能從職高生起步，花11年讀到大專、大學、碩士，最後逆襲成功讀到麻省理工(MIT)博士，還成為圖靈獎得主Mike Stonebraker的學生，異乎尋常的求學經歷登上熱搜外，也成為全中國各大學、職校鼓勵學生的最佳樣板。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，「專科的風還是吹到了麻省理工」登上新浪微博第一，被稱為「求學逆襲王」的周信靜，他的求學故事如今被廣泛傳播，成為師長父母教導學生子女的最具說服力的例子。

澎湃新聞指出，周信靜是溫州市龍灣區職業技術學校2012屆電腦職專班畢業生。在龍職就讀的三年，他經歷了從懵懂迷茫到幡然醒悟的巨大人生轉折，逐漸摸索出適合自身的學習方法並付諸行動。 

大學（浙江經貿職業技術學院）畢業時，周信靜透過專科升大學試順利進入杭州電子科技大學學習，之後以自己的努力成功考入浙江大學就讀碩士班研究生。 研究生期間以第一作者身分，發表DPTree的工作在資料庫頂級會議VLDB2020會議上。

畢業後，周信靜順利就職於騰訊公司，工作之餘，他從未放棄對自己熱愛的數據庫領域的研究，他參與的工作SpitFire發在SIGMOD2021上（SIGMOD和VLDB是數據庫領域頂級的兩個會議）， 2020年底成功申請到麻省理工學院（MIT）的電腦博士（CSPhD），成為資料庫領域圖靈獎得主Mike Stonebraker的學生。

中國青年報報導，在桐鄉技師學院公共基礎學院舉行高三年級職高考動員大會上，公共基礎學院院長楊海潔以其從職高生逆襲麻省理工學院計算機博士的求學經歷，激勵學生要自信、自強、自愛。 他告訴同學們：上大學很難，但只要補齊短板，努力和方法兩條腿走路，堅持奔跑不放棄，一定能迎來「直掛雲帆濟滄海」的那一天。

湖北黃岡緊急管理職業技術學院新生開學典禮上，校長鄒功平表示，前段時間，看到寒門學子用讀書改變命運的動人故事。 故事的主角叫周信靜，他因家庭貧困初中畢業後去打工，一年後意識到讀書的重要性，上了一所職高，之後花了整整11年的時間，從職高起步，讀到大專 、大學、碩士，最後讀到麻省理工博士，創造了「幾乎魔幻的逆襲人生」。

被視為「求學逆襲王」的周信靜。（取材自微信公眾號）
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（取材自微信公眾號）

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