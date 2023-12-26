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從1500元貸款起家到千億白酒巨頭 稻花香創始人72歲病逝

中國新聞組／北京26日電
稻花香集團創始人蔡宏柱病逝，官網及官微已轉黑白。(取材自稻花香官網)
稻花香集團創始人蔡宏柱病逝，官網及官微已轉黑白。(取材自稻花香官網)

「三個人、三口缸、1500元貸款起家」是酒業大老湖北稻花香集團創始人蔡宏柱的創業故事，據湖北媒體消息，蔡宏柱已於12月24日病逝，享壽72歲。稻花香集團官網、官方微博及公眾號均已變為黑白。湖北省酒類流通協會也發表唁電稱，蔡宏柱對產業的貢獻是酒業人學習的典範。

上游新聞報導，蔡宏柱從零起家，一手創立稻花香酒業。在2023中國國民營企業500強榜單中，稻花香集團憑藉605.2128億元營業收入，在全國排名第180位，高居湖北省第4強，也是湖北宜昌唯一上榜的民營企業。2023年，稻花香連續20年入選中國500最有價值品牌，品牌價值達1085.92億元。

證券時報報道，蔡宏柱1951年出生在湖北宜昌龍泉鎮青龍村一戶貧困農家。1982年，31歲的蔡宏柱創辦了村子裡的第一家工廠「青龍村醬油廠」，這就是著名的「三個人、三口缸、1500元貸款」故事。他用板車拉著醬油沿街叫賣。沒多久，蔡宏柱便成了遠近聞名的萬元戶。

1992年，蔡宏柱創立稻花香品牌，開始進軍白酒釀造領域。2004年後，白酒產業逐漸步入黃金發展期，蔡宏柱提出實施金網工程，即將營銷中心向終端下沉，實現廠家、代理商、終端商利益三位一體的務實營銷工程，其遞進次序是先建立營銷模式，後布網點。

2001年3月，蔡宏柱因為中風倒下，公司人心大亂，不到兩個月時間，20多位業務骨幹被競爭對手挖走。蔡宏柱努力復健後「站起來」，他意識到白酒產業將進入前所未有的歷史機會期，於是在2003年出手收購關公坊酒業、昭君酒業、屈原酒業等酒企，強勢啟動省內布局。

報導指出，稻花香集團在5年前已完成新舊交替。由蔡宏柱之子蔡開雲在2018年1月，率集團新一屆領導班子成員正式登場。

2023年10月，蔡宏柱、蔡開雲以80億人民幣財富位列「2023年·胡潤百富榜」第755名，相較去年排名大幅躍升89名。

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