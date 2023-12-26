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法媒：中男與法男同婚被以間諜罪判11年 關天津監獄疑受虐

中國新聞組／北京26日電
法媒指出，一名中國男性共產黨員因與法國男人結婚，被重判11年。(取材自Pixabay)
法媒指出，一名中國男性共產黨員因與法國男人結婚，被重判11年。(取材自Pixabay)

法國媒體指出，現年57歲的Wu Xianle（暫譯吳先樂）是中國共產黨員，曾為前國家主席胡錦濤工作。他的法國伴侶弗朗索瓦-杜普伊（François Dupouy）震驚於他被重判11年，並透露吳在北京附近的獄中在關在18人牢房裡，「兩根手指骨折，視網膜脫落，像是暴力的受害者。」

法廣網引述法國「世界報」報導，沒有人知道為什麼曾在共產黨上層工作的57歲的吳先樂有可能在監獄中度過未來十年，除了審他的法官和中國政府。2022年2月吳先生被判處11年監禁。吳的辯護律師對其家人說：「國家機密，我們不能再多說了」。

法國世界報的這個報導說，在非常專制的習近平主席的「統治」下，宗族之間的清洗和其他秋後算帳是其特點，因此，一名黨員突然發現自己陷入了中國監獄系統的噩夢，這本身並不令人驚訝。

特別是吳先樂曾是前國家主席胡錦濤任內的班子成員，並負責撰寫胡錦濤的一些講話。他過去的職務可以解釋他現在的被貶，因為自2013年就任國家元首以來，習近平一直沒有停止清除前任的許多同僚、合作者和部長。

然而，造成吳先生災難性命運的原因可能在別處：2014年，吳先樂不僅在法國結婚，這在中共黨員中實屬罕見，而且，在現任中國國家主席倡導的回歸道德秩序的氛圍中，吳先樂是與一名男子，且是一個法國男人結婚，這可能是一個雪上加霜的情況。

這篇報導說，雖然中國於1997年將同性戀非刑罪化，並從2001年起不再將其視為精神疾病，但中國不允許同性婚姻。

據報導，吳先樂的合夥人弗朗索瓦-杜普伊在巴黎巴士底廣場附近一棟大樓頂層小複式公寓里說，「我們都知道，在中國，當你往上爬的時候，你必須時刻準備著往下掉。」這位77歲的聖戈班集團退休工程師非常了解中國：當他還在工作時，曾作為塗料專家在北京執行過短期銷售任務。他對中國的歷史和文化非常著迷，於是開始學習普通話，2009年與吳先生的會面進一步激發了他對中國的興趣。最終，他在中國待了半年。

2021年冬天，一切都發生變化：弗朗索瓦-杜普伊得知了他的丈夫吳先生被捕的消息。而在這之前半年，他因疫情和簽證到期離開了北京。

吳先樂的失蹤是一個典型案例：同年1月21日，他在開車上班的途中失蹤。過了一會兒，他的車又被開到了他和28歲女兒居住的公寓樓下，他的女兒被命令離開公寓48小時，以便國家安全人員搜查公寓。當她返回家裡，發現自己的電腦和文件都不見了。

一年後，當吳先樂被判處11年有期徒刑時，這位法國人驚呆了。他評論道，「這樣的判決令人震驚。而且我可以證明我的丈夫並不是這些貪官中的一員，他自己也譴責過這些貪官」。

接下來就是間諜嫌疑的假設：如果中國安全部門得知一名黨員與一名外國人結婚，懷疑很容易變成肯定。在過去的一年裡，杜普伊先生曾兩次向法國駐北京大使館發出警告。他說：「我的郵件沒有得到任何回覆。」

杜普伊先生現在正努力要將他的伴侶從恐怖的魔掌中解救出來。他說：「儘管我被絕對禁止與他接觸，但我知道他在獄中必須工作，在監獄車間縫製制服；他和罪犯一起被關在天津看守所中心的一間18人牢房裡。」可能會有緊急情況：「先樂的兩根手指骨折，視網膜脫落，好像是暴力的受害者。」

監獄 習近平 共產黨

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