比利時樂團石家莊演出被喊退票 水準太差是水團？

12月22日 ，比利時皇家愛樂樂團在觀眾「退票」聲中退場。（視頻截圖）

河北石家莊大劇院22日舉辦比利 時皇家 愛樂樂團表演，不過，表演結束後，不少觀眾高喊「退票」，認為演出水準太差。石家莊大劇院隨後發布道歉聲明，稱因河北溫差太大，樂團部分演員彩排時身體抱恙，無法繼續原定演出。同時，接近年末，眾多「維也納」「皇家」樂團訪中表演，有媒體質疑是「水團」。

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九派新聞報導，眾多網友在社交平台吐槽該場音樂會太「水」，檢票及演出時間推遲，演奏曲目重複且存在湊數情況，「像鬧劇一樣，很可笑。」

上游新聞報導，石家莊大劇院23日就此事發布情況說明，稱「由於河北近日寒潮侵襲，比利時皇家愛樂樂團在12月19日晚入境中國後，由於溫差太大，部分演員演出完第一場後，在第二天彩排時因患疾嚴重，身體抱恙，無法維持本場次原定的演出，我司和比利時皇家樂團現場緊急調整演出架構。」石家莊大劇院表示對觀眾誠摯道歉，並已啟動退票手續。

對於網上流傳比利時皇家愛樂樂團是「水團」，石家莊大劇院表示，該團是比利時官方認證的交響樂團，樂團將在明年1月9日代表比利時參與歐盟 主席國峰會。

不過，報導指出，在大麥網上查詢到，比利時皇家愛樂樂團從12月24日開始，將在中國10個城市舉行10場新年音樂會，票價從80元到2340元（人民幣，下同，約328美元）不等。在鄭州大劇院舉行的最後一場演出時間是1月7日晚7點半，就有觀眾質疑，「1月7日鄭州演出，1月9日歐盟演出？時間來得及？」

上游新聞記者透過海報上的比利時皇家愛樂樂團的外文名稱T Muziek Frascati，查詢到該樂團僅是比利時魯汶的一個2007年成立的地方非營利性樂團，「主要是為年輕音樂家（包括準專業人士和優秀的業餘愛好者）以教學方式累積管弦樂經驗。 」

而近日在江浙滬地區巡迴演出的柏林德意志交響樂團也被眾多觀眾吐槽，質疑有「冒牌」之嫌。報導引述浙江的古典音樂自媒體人張先生介紹，「水團」可以理解為非固定成員的職業樂團，樂團成員可能是臨時拼湊的，大機率是音樂學院學生之類，趁著新年之際出來賺一波錢。

中國愛樂樂團宣傳主管、樂評人徐堯介紹，「上世紀90年代開始，國內就有演出商在做此類生意，他們利用了中國觀眾對外國樂團的嚮往，認為只要是外國來的就好。就這樣，一大堆冒名頂替，亂改名字和簡歷的國外樂團就跑到中國圈錢。」