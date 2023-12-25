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中首艘國產郵輪「魔都號」出海試營運 最貴票逾萬

中國新聞組／北京25日電
「愛達•魔都號」共有2826間艙室，最多可容納乘客達5246人，圖為其內部裝潢。（中新社）
「愛達•魔都號」共有2826間艙室，最多可容納乘客達5246人，圖為其內部裝潢。（中新社）

中國第一艘國產大型郵輪「愛達・魔都號」24日在上海離港出海，執行首次試營運，船票價格從人均兩三千元到一萬多元人民幣不等。媒體指出，「愛達・魔都號」首次試營運將在12月25日結束，隨即開始第二次試營運，將透過兩次試營運，確保明年元旦的商業首航時，其營運能力能順利進行。

「愛達•魔都號」24日試營運。（新華社）
「愛達•魔都號」24日試營運。（新華社）

來源：YouTube

新華社報導，「愛達・魔都號」從上海吳淞口國際郵輪港離港出發，執航上海至東北亞的國際郵輪航線。而本次試營運將在12月25日結束，要透過兩次試營運，確保2024年1月1日的商業首航能為旅客提供更好的服務。近1300名來自全球各地的船員已到位，與體驗乘客一起完成此試航，全船模擬真實營運狀態，檢驗郵輪的營運能力。

今年11月4日，「愛達・魔都號」在上海外高橋造船碼頭正式交付用戶，象徵中國成為繼德國、法國、義大利、芬蘭之後，全球第5個具有建造大型郵輪能力的國家。

中國新聞網指出，「愛達・魔都號」高達16層的上層建築生活區，擁有劇院、特色餐廳、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等豐富的休閒設施，被稱為移動的「海上現代化城市」。

另據中國新聞周刊消息指，「愛達・魔都號」的整船零件數達到2500萬個，相當於C919大飛機的5倍，也是「復興號」高鐵的13倍，其所使用的電纜長度有達4200公里，大約是上海到拉薩的距離，為名副其實的巨系統工程。據悉，「愛達・魔都號」總長323.6公尺、型寬37.2公尺，共有2826間艙室，最多可容納乘客達5246人。

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