上月剛當選中科院院士 李路明接任清華大學校長

李路明專長在航天航空學科，獲任命為清華大學校長。（取材目清華大學官網）

清華大學迎來新任校長。上月才當選中國科學院院士，航天航空學科、腦起搏器專家的李路明，將接掌清華大學。

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南方都市報報導，李路明是清華大學航天航空學科的學術帶頭人，研究領域包括載人航天、人機工程、腦起搏器、神經調控等，今年11月，李路明當選中國科學院院士。

據公開簡歷顯示，今年55歲的李路明，山東省淄博市桓台縣人。1986年9月考入清華大學機械工程系，一路讀到1996年博士畢業後留校任教，期間曾作赴英國薩瑞大學做合作研究一年。之後進入清華航天航空學院任常務副院長、院長等職。2022年9月任清華大學副校長，兼任教師發展中心主任、職工發展中心主任。

清華大學官網顯示，李路明將載人航天高技術應用在醫療器械領域，開拓了神經調控研究方向，他的團隊研製成功了國內第一個治療帕金森病的植入式腦深部刺激器--腦起搏器，使中國成為繼美國之後，全球第二個能夠設計生產製造腦起搏器並將其應用於臨床的國家。

此外，李路明團隊發明了碳納米植入電極、腦起搏器軟件重植等技術，建立了與腦起搏器相關的神經調控技術自主知識產權體系。2012年，李路明的腦起搏器研究，分別獲得「科技這十年」第六項成果、教育部 「中國高等學校十大科技進展」獎。2018年，李路明帶領團隊完成的「腦起搏器關鍵技術、系統與臨床應用」項目，獲得年度國家科技進步獎一等獎。

此外，圍繞載人航天重大工程的需求，李路明發明的模擬發射超重負載的胸腹部柔性加載方法，成功應用於航天員訓練和第二批航天員選拔，為三次成功的載人航天飛行作出了貢獻。