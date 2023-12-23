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富士康被罰2萬後 這回捐2千萬賑災

記者陳宥菘／綜合報導
甘肅日前強震，鴻海在中國的富士康集團22日宣布，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣。（路透）
甘肅日前強震，鴻海在中國的富士康集團22日宣布，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣。（路透）

甘肅強震已造成甘肅、青海省135人死亡、近千人受傷。鴻海富士康集團22日攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元（人民幣，下同，約280.5萬美元）。這也是富士康歷經10月查稅風波以及11月中遭輕罰2萬元後，與官方最新的公開互動。

界面新聞報導，富士康官方微博22日上午發布這項消息，指捐贈款項用於地震災區緊急救援、災民安置與災後重建等工作。

此前，環球時報10月22日披露，稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

根據和訊網報導，武漢富聯科技因編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法等，被國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款2萬元。遭罰款的富聯科技是富聯精密電子百分之百持股的子公司。

另外，央視新聞報導，甘肅省紅十字會22日晚間公布，甘肅地震發生後，社會各界紛紛通過甘肅省紅十字會向災區一線伸出援手，截至12月22日12時，甘肅省紅十字會系統累計接收社會各界捐贈款物共計3億2135.24萬元，其中資金2億5926.06萬元、物資價值6209.18萬元。

甘肅 地震 武漢

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