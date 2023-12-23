專治不孕、經痛 中醫「朱氏婦科」第3代傳人朱南孫病逝

中國著名中醫朱南孫。（取材自新民晚報）

中國著名中醫學家朱南孫12月20日晚間在上海逝世，享嵩壽103歲。朱南孫專長治療婦科，是中醫朱氏婦科流派的集大成者。她首創的「動靜觀」，形成「從、合、守、變」的學術思想，確立了不孕、閉經、痛癥、子宮肌瘤等優勢病種診療方案，濟世80載，接診逾百萬人次，治癒不孕患者萬餘人，給很多家庭送去了希望，被患者讚為「送子觀音」、「婦科聖手」。

上觀新聞報導，朱南孫1921年1月27日出生於上海中醫世家，其祖父朱南山就是朱氏婦科的創始人。朱南孫身為第三代繼承人，從小在祖父和父親的診室裡耳濡目染，高中畢業後進入祖父和父親朱小南創辦的新中國醫學院就讀，畢業前便隨父親四處看診。1952年，朱南孫到上海市公費醫療第五門診部工作，即岳陽醫院青海路名醫特診部的前身。

朱南孫教授是朱氏婦科的「集大成者」，她建立臨床療效顯著的婦科疑難病診治理論體系和治療方法，善於總結發揮流派學術思想，使朱氏婦科流派薪火相傳、枝繁葉茂。作為著名的近代中醫流派，朱氏婦科已歷百年，其診療法入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目。

痛證是朱氏婦科四大優勢病種之一，朱南孫辨治女性痛經素有奇效。38歲的患者小張，飽受痛經折磨長達15年，每次經期疼痛難忍，須大塊血塊排出才能減輕，多方求治仍未顯效，於是找上朱南孫。朱南孫診斷小張為「膜樣痛經」，治療以行氣活血、通滯化瘀主，用朱氏家傳之秘方加味沒竭湯加減治療，兩月後，小張即痛經緩解，血塊明顯減少無需在經期服用止痛藥。

朱南孫生前除在上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院擔任主任醫師，也是上海中醫藥大學終身教授，教導博士班學生做研究。她還曾獲得全國中醫藥傑出貢獻獎、上海市「醫德之光」選樹人物和上海市中醫藥學會婦科分會終身名譽主任委員等榮譽。

報導說，朱氏家族許多親戚學生定居海外，朱南孫每次探親時求醫者絡繹不絕，也曾多次被邀請出國定居行醫，但都被她拒絕，「中醫的根一定是在中國，我要在中國當一輩子中醫」。

即使到了耄耋年紀，朱南孫還是持續在看病，「有生之年，我還是要看病人看下去，把我的技術傳下去，這是我的願望。治療疾病中西醫一定要結合、一定要並重」。