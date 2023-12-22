距今2300年…中國最早乘法口訣 戰國竹簡湖北出土

左為秦家咀墓地出土的戰國楚簡《九九術》，右為里耶秦簡《九九表》。前者歷史較後者要早約一個世紀。（取材自封面新聞）

國家文物局發表四項「考古中國」重大項目重要進展，其中，湖北荊州秦家咀M1093楚墓發現了目前最早的乘法口訣實物《九九術》，比此前在湖南湘西發現的里耶秦簡，還要早約一個世紀。

香港 文匯報報導，此次國家文物局通報了陝西省寶雞市下站遺址、陝西省西鹹新區北城村墓地、湖北省荊州市秦家咀墓地、湖南省郴州市渡頭古城遺址等四項重大考古項目的進度。

其中，秦家咀墓地位於湖北省荊州市紀南文旅區紀南鎮廟湖村，考古發掘證明該墓地是東周時期楚國都城近郊的一處墓地。2023年荊州博物館 對該墓地進行考古發掘，其中墓葬M1093中出土大量竹簡，具有重要歷史價值。

M1093是一座戰國時期的楚墓，專家初步推斷其年代為楚宣王至楚威王時期（公元前369至公元前329年）。該墓葬為帶頭龕的長方形豎穴土坑墓，為長方弧形懸底單棺，出土隨葬器物19件（套），分別放置於頭龕、棺外東側、棺北側，兩套竹簡位於頭龕和棺北側的竹笥內。

其共揭取竹簡3910枚，預計可綴合整簡1200至1500枚，字數約3萬字。簡文的字體為典型戰國楚系簡帛文字，內容經初步辨識，包括五類：六藝類包括《尚書·呂刑》、《孔子道秦穆公之事》、《齊桓公問於管仲》、《凡民》、《君子》、《齊莊侯侵晉伐朝歌》、《叔魚諫晉莊平公》等；諸子類包括《司徒狄》、《後問於元明》、《四王五霸》等；辭賦類包括《隱語》等；術數類包括《九九術》、《日書》等；方技類包括《病方》、《養馬》等。

專家表示，秦家咀M1093是目前出土戰國楚簡數量、文字最多的墓葬，楚簡內容涵蓋六藝、諸子、辭賦、術數、方技等諸多領域，是研究先秦時期的歷史、文化、思想的珍貴資料。尤其是出土《尚書·呂刑》對校勘傳世本及探討這篇著名文獻在戰國時期的文本傳抄及思想影響等有重要意義。