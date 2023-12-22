我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

零度線越長江 中國南方9省「鑽冰箱」 上海-5℃、西湖結冰

中國新聞組／北京22日電
寒潮接連席捲中國南方，上海21日出現-5℃低溫，圖為家長幫小朋友戴帽子。（取材自澎湃新聞）
寒潮接連席捲中國南方，上海21日出現-5℃低溫，圖為家長幫小朋友戴帽子。（取材自澎湃新聞）

寒潮接連席捲中國，超20省跌至零度以下，冷如「鑽冰箱」；南方也不例外，隨著冷空氣南下，零度線跨過長江抵華南，部分南方地區將出現-6℃低溫，預計今日南方多地氣溫將降至近期最低點。上海今（22日）晨已出現市區-5℃低溫，崇明-7℃低溫刷新今年下半年氣溫新低。今天預料還將打破40年來上海12月的最低溫紀錄。全中國約9成國土將被「冰凍」。

綜合澎湃新聞、中央社報導，受強烈寒潮影響，中國多地急速降溫並出現程度不一的降雪，冷空氣持續南下，今明兩天影響黃淮以南地區，多地氣溫將刷新今年冬天以來的新低。其中，上海昨天全天氣溫都在0℃以下，市區最低氣溫跌至-3℃，郊區則出現-4℃到-6℃的低溫。今天起上海將面臨40年來最冷的12月。

據上海氣象部門預報資料，上海徐家匯測站將從21日起，連續5天出現最低氣溫低於-1℃。據歷史資料，近40年來的12月下旬，徐家匯測站尚未出現持續5天最低氣溫低於-1℃的天氣，過去創下的紀錄出現在1991年、1993年和1999年，當時出現連續4天最低氣溫低於-1℃。

另據中國天氣網，受寒流影響加上冷空氣持續南下，今明兩天黃淮以南地區氣溫也將持續下探並創下近期低點，其中零度線一路跨越長江抵華南，最終抵達貴州南部至華南北部一帶。這代表全中國約9成國土將被「冰凍」。

杭州西湖也結冰了。（視頻截圖）
杭州西湖也結冰了。（視頻截圖）

此外，潮新聞報導，浙江各地最低氣溫昨再次刷新今年下半年以來新低，其中杭城-3.2℃，杭州西湖出現結冰。「因為風大，冰層露出水面，呈現出美麗的冰花。」杭州攝影愛好者昨早頂著寒風拍到了美麗的畫面。

中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，23日之後，隨著冷空氣影響的結束，中國各地氣溫將明顯回升，逐步恢復到往年同期正常水準，各地持續低溫的情況也將得到緩解，山東半島的降雪則將從22日起逐漸減弱。

據環球時報引述路透報導指出，極地渦漩減弱可能是中國極端寒冷天氣的罪魁禍首，而它通常能阻擋來自北極的寒流。加州大學歐文分校氣候學家孫劭說，氣候變暖導致極地渦漩減弱，使得渦漩內的冷空氣更容易向南移動，導致寒潮現象的發生。

杭州網友曬出家裡水池結成冰塊。（取材自微信）
杭州網友曬出家裡水池結成冰塊。（取材自微信）

低溫 加州大學

上一則

網路嚴審 胡錫進籲政府承受批評 網酸：敢把你藏的微博發出來？

下一則

中俄合作開發北極航道航運 擴大軍事與戰略影響力

延伸閱讀

婆媳鬧矛盾 上海媳用水泥封婆婆墓穴 法院判賠5000元

婆媳鬧矛盾 上海媳用水泥封婆婆墓穴 法院判賠5000元
特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台

特斯拉啟動上海巨型電池Megapack工廠計畫 年產1萬台
日本入冬最強寒流 各地紛降大雪 合掌村成銀白世界

日本入冬最強寒流 各地紛降大雪 合掌村成銀白世界
突破美封鎖？上海微電子傳成功自製28奈米光刻機

突破美封鎖？上海微電子傳成功自製28奈米光刻機

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決