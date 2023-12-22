零度線越長江 中國南方9省「鑽冰箱」 上海-5℃、西湖結冰

寒潮接連席捲中國南方，上海21日出現-5℃低溫，圖為家長幫小朋友戴帽子。（取材自澎湃新聞）

寒潮接連席捲中國，超20省跌至零度以下，冷如「鑽冰箱」；南方也不例外，隨著冷空氣南下，零度線跨過長江抵華南，部分南方地區將出現-6℃低溫 ，預計今日南方多地氣溫將降至近期最低點。上海今（22日）晨已出現市區-5℃低溫，崇明-7℃低溫刷新今年下半年氣溫新低。今天預料還將打破40年來上海12月的最低溫紀錄。全中國約9成國土將被「冰凍」。

綜合澎湃新聞、中央社報導，受強烈寒潮影響，中國多地急速降溫並出現程度不一的降雪，冷空氣持續南下，今明兩天影響黃淮以南地區，多地氣溫將刷新今年冬天以來的新低。其中，上海昨天全天氣溫都在0℃以下，市區最低氣溫跌至-3℃，郊區則出現-4℃到-6℃的低溫。今天起上海將面臨40年來最冷的12月。

據上海氣象部門預報資料，上海徐家匯測站將從21日起，連續5天出現最低氣溫低於-1℃。據歷史資料，近40年來的12月下旬，徐家匯測站尚未出現持續5天最低氣溫低於-1℃的天氣，過去創下的紀錄出現在1991年、1993年和1999年，當時出現連續4天最低氣溫低於-1℃。

另據中國天氣網，受寒流影響加上冷空氣持續南下，今明兩天黃淮以南地區氣溫也將持續下探並創下近期低點，其中零度線一路跨越長江抵華南，最終抵達貴州南部至華南北部一帶。這代表全中國約9成國土將被「冰凍」。

杭州西湖也結冰了。（視頻截圖）

此外，潮新聞報導，浙江各地最低氣溫昨再次刷新今年下半年以來新低，其中杭城-3.2℃，杭州西湖出現結冰。「因為風大，冰層露出水面，呈現出美麗的冰花。」杭州攝影愛好者昨早頂著寒風拍到了美麗的畫面。

中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，23日之後，隨著冷空氣影響的結束，中國各地氣溫將明顯回升，逐步恢復到往年同期正常水準，各地持續低溫的情況也將得到緩解，山東半島的降雪則將從22日起逐漸減弱。