炒房教父「歐神」2年虧3000萬 線下被圍跌落神壇

被稱為「房產教父」的歐成效。(視頻截圖)

一則「炒房教父」歐成效在線下被圍的消息，近日在市場廣為流傳。被稱為「房產教父」、「歐神」的歐成效號稱17年賺了10億身家，但在近兩年卻虧損3000多萬。從受到投資 人追捧到跌落神壇，業內人士認為，這反映出過去猛加槓桿投資房產的時代已經過去。

財聯社報導，此次歐成效被圍的主因，或與2020年前後，歐成效等將柬埔寨西港的一批土地，售予投資人有關。他將土地拆分成小塊，以最低1畝起售，全款支付價格約48萬元(人民幣，下同)，分期一年支付的價格約53萬元。但過去多年，該專案進度卻較為緩慢。

根據網路訊息，疑似先前參與購買柬埔寨西哈努克港土地計畫的投資者，正在向歐成效討要說法。網傳影片並未顯示歐成效被打的畫面，只見到現場有多人在爭吵，歐成效則坐在沙發上，神色凝重。

報導指出，2012年10月，歐成效成立了名為水庫論壇的網站，講解如何選房、怎樣融資 找錢以及如何避開政策限制等，吸引了不少投資人的注意。

歐成效號稱炒房年賺1億，手握35套房產，17年賺了10億身家，他因分享其獨家投資秘訣，贏得不少粉絲膜拜。2018年的離婚事件，更讓其名聲大噪。當時歐成效為離婚放棄35套滬深房產，面積多達6300平方公尺。

但今年3月，歐成效曾發朋友圈自曝2022年虧了1500萬，並表示今年可能再虧1800萬左右。

多名業內人士表示，歐之所以受到投資人追捧，很大程度是因為樓市的上揚；其從「神壇」跌落，則與市場回檔不無關係。