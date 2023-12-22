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太陽能業產能過剩 中國工廠裁員放無薪假

中國新聞組／北京22日電

中國太陽能產業嚴重過剩，分析指出，該行業年初時產能迅速擴張，但是在海外需求不足、地方政府政策收緊下，部分工廠已經開始裁員，許多一線員工自11月開始放無薪假。

經濟觀察網報導，隆基綠能、TCL中環、天合光能等大廠紛紛提醒太陽能產業產能嚴重過剩。工業和信息化部12日在披露9至10月全國光伏（太陽能）製造行業運行情況時明確表示，中低端產能過剩風險需高度關注；11、12日召開的中央經濟工作會議也提及「部分行業產能過剩」。

根據中國光伏行業協會名譽理事長王勃華日前提供的數據：今年1至10月太陽能製造端產量年增超過70%，新增裝機142.56百萬瓩（GW），年增145%，製造端總產值超過人民幣1.3兆元，太陽能產品出口額約430億美元。

報導說，2022年底開始，高價矽料價格開始下降，受到上游成本降價的激勵和對終端市場需求的樂觀預期，整個太陽能產業開啟了一輪大幅度的產能擴張。

但是從今年11月開始，多家工廠的訂單量均有所減少，因此部分啟動「技術改造」或放無薪假，一線生產人員無事可幹，被迫賦閒，但生產基地的研發線則保持著相對穩定。

報導說，產能過剩以及年初海外過多的庫存未能消化是主要原因。

地方政府在這一輪太陽能大擴產中扮演了重要角色。當局有專門支持新能源的基金，加上太陽能產業作為可再生能源產業鏈，不納入能源消耗總量控制這一點，對於地方政府也頗具吸引力，加強此類招商是行業產能過剩的原因之一。

在海外市場需求方面，俄烏衝突引發的能源危機退潮，歐洲組件庫存高企。根據歐洲太陽能行業媒體 SolarPower Europe報導，歐盟今年新增裝機56GW，已經高於其制定的每年48GW的目標，但是年初中國企業運送了大量組件，遠超需求。美國市場也退回了大批中國進口的組件。

綠能 歐盟 裁員

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