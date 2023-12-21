挑戰35天禁手機獎40萬 長沙男半天就淘汰原因太傻眼

8日凌晨1時左右，陳先生用手揉了幾下眼睛，圖為監視器畫面截圖。（取材自瀟湘晨報）

長沙陳先生日前花報名費9000元（人民幣，下同）參加一公司舉辦的「自律挑戰」活動，35天內不玩手機能獲40萬高額獎金，沒想到才半天他就因一次揉眼睛被淘汰，理由是揉眼睛違反了合約裡「遮擋每次不超過3秒」規定。陳先生無法接受，要求公司退還報名費被拒。公司稱，高額獎金就肯定有規則的限制，「不然人人都成功，公司豈不成了慈善機構。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，在長沙工作的陳先生表示，他日前在網上看到了該公司「自律挑戰」項目宣傳視頻稱：挑戰者進入公司安排的一酒店房間，全程監控下挑戰35天堅持不玩手機、按時作息等行為，可以閱讀、健身等。成功完成挑戰，就可獲40萬元高額獎勵。

位於長沙的一公司推出「自律挑戰」項目，表示35天不用手機獎40萬人民幣，圖為宣傳帳號截圖。（取材自瀟湘晨報）

12月7日，他簽訂了挑戰合同，並支付了9000元報名費。挑戰合約顯示，該活動旨在「戰勝慵懶、克服散漫、成就全新自我」。

合約詳細規定了挑戰者要遵守的規定，如：不可以抽菸，不可喝酒，不可以使用任何電子產品，可以攜帶電子產品以外的物品；晚上10時後關燈睡覺，早6時前必須醒來開燈；挑戰期間不可遮擋面部或背對攝像頭，如果發生遮擋每次不超過3秒，超過即違規等。

對於「不適用任何電子產品」，合約有補充規定，即每天上午10時到11時可以使用3分鐘手機；每隔一周可以和家人限時通話；手機可以設定鬧鐘，鬧鐘每天只能關一次等。

合約也規定了挑戰成功的獎勵：成功堅持六天報名費全額退還，九天獎勵4萬元，22天獎勵18萬元，35天獎勵18萬元，獎金總額40萬元，分三次發放。挑戰者挑戰失敗，報名費全額不退還。

陳先生信心滿滿參加挑戰，他7日下午1時住進酒店開始挑戰。結果10日被告知挑戰失敗。他很訝異，公司向他出具監控視頻，顯示在8日凌晨1時左右，他用手揉了幾下眼睛，超過了3秒，違反了挑戰規定。

圖為合約協議書，詳細規定了挑戰者要遵守的各項規定。（取材自瀟湘晨報）

陳先生表示，自己是怕隔天6時起不來，所以開燈睡覺。但開燈又燈光刺眼，所以忍不住揉了一下眼睛。這時他才覺得，契約有些規定違背人體正常生理需求，是不合理的。「像不能背對攝像頭，那睡覺轉身、看看窗外，不就是違規了嗎」。他要求公司退還報名費，公司表示，依照合約規定，不能退款。

據位於長沙的該公司營業執照，其成立於2023年11月24日，至今不到一個月。經理李先生表示，已經有超過20多個客戶來挑戰，只有一兩個堅持到第六天，拿到了報名費，其他都早早失敗了。

有律師表示，該公司對於挑戰規則的設置符合《民法典》、《消費者權益保護法》規定，依照合約，陳先生可能沒有權利要求退還報名費。