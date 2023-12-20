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上海迪士尼 邀客化身警員穿梭「瘋狂動物城」

中國新聞組／北京20日電
全球首個「動物方城市」園區在上海迪士尼樂園揭幕。(中新社)
全球首個「動物方城市」園區在上海迪士尼樂園揭幕。(中新社)

全球首個「瘋狂動物城」（Zootopia）園區（又譯「動物方城市」、「優獸大都會」）園區日前在上海迪士尼樂園開幕，20日對外開放。這也是繼11月份香港迪士尼樂園開啟全球首個「冰雪奇緣」園區後，迪士尼樂園和度假區業務板塊在中國市場的又一全球首發園區。 　　

據悉，「瘋狂動物城」園區通過機械動畫人偶技術、全新升級建築信息模型（BIM）、投影特效技術最大限度還原了迪士尼公司動畫電影「動物方城市」中的角色形象和布景。 　　

為堅持「原汁原味迪士尼、別具一格中國風」的設計理念，上海迪士尼樂園中的「瘋狂動物城」園區中，會出現一些中文標識的創新和幽默，比如道路標識和有趣的商業招牌，將中國遊客可以感受到的文字梗匯集在一起。 　

上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
上海迪士尼「動物方城市」園區人氣十足。(中新社)
　

在「熱力追蹤」環節，進入景點後，遊客將化身為動物城警局的新警員，跟隨電影主角一起踏上大追捕之旅，並且「熱力追蹤」還搭載了在上海迪士尼樂園中首次使用的無軌乘騎系統，遊客將搭乘動物方城市警局的全地形警車穿梭在冰川鎮、撒哈拉廣場、雨林區等不同地貌，感受滑過冰面、脫軌衝向街道。 　　

此外，充滿動物城細節的餐飲體驗，將電影中的美食帶入現實世界，園內將提供山楂味棒棒冰、大象甜品、胡蘿蔔造型的蛋捲三明治、旅鼠棉花糖等周邊產品。

上海市委書記陳吉寧日前會見迪士尼公司首席執行官羅伯特．艾格一行，歡迎迪士尼公司進一步加大在滬投資布局，將更多中國傳統文化元素融入景點、演出項目和周邊產品，攜手推動文旅產業高質量發展，打造新時代中美人文交流合作典範。

上海市委書記陳吉寧會見美國華特。迪士尼公司首席執行官羅伯特．艾格（取材自澎湃新聞...
上海市委書記陳吉寧會見美國華特。迪士尼公司首席執行官羅伯特．艾格（取材自澎湃新聞）

迪士尼 大都會 投資

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