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揮別零容忍 輕微酒駕將免起訴

記者陳政錄／北京19日電
寧夏銀川金鳳區交警正在對來往車輛的司機進行酒精測試。（中新社）
寧夏銀川金鳳區交警正在對來往車輛的司機進行酒精測試。（中新社）

近年「酒駕零容忍」等議題一直廣受關注，不過據中國最高人民法院等4部門18日最新發布的意見，明確酒駕情節輕微的，可以不起訴或定罪免刑，相關規定將趕在元旦、春節「雙節假期」前的短短10天後，也就是2023年12月28日起施行。

據中新社報導，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公共安全部、司法部聯合發布「關於辦理醉酒危險駕駛刑事案件的意見」。

意見指出，自2011年酒駕入刑以來，中國各地堅持嚴格執法、公正司法，依法懲治酒駕違法犯罪行為，有力維護了人民生命財產安全和道路交通安全，酒駕導致的惡性交通死亡事故大幅減少，「喝酒不開車，開車不喝酒」逐步成為社會共識，酒駕治理取得明顯成效。

但意見稱，為適應新情勢新變化，系統總結酒駕入刑以來的執法司法經驗，進一步統一執法司法標準，嚴格規範、依法辦理醉駕案件，「兩高兩部」經深入調查研究，聯合制定了「意見」。根據案件的具體情節，該寬則寬，當嚴則嚴，罰當其罪 。

根據新的意見，規定了因酒駕、醉駕曾受過處罰等15種從重情節，規定了一般不適用緩刑的10種情形，對存在發生交通事故、行為危險性大以及主觀惡性深等情形的，從重處理 ；對酒駕同時構成交通肇事罪等其他犯罪的，依照處罰較重的犯罪定罪並從嚴追究刑事責任。同時，統一執法標準，包括重申血液酒精含量80毫克╱100毫升的醉酒標準。

但該意見也明確，酒駕情節輕微的，可以不起訴或定罪免刑；情節顯著輕微、危害不大的，可以不作為犯罪處理，按照道路交通安全法的規定給予行政處罰。

按照意見規定，所謂可以認定為情節顯著輕微、危害不大的情況，包括血液酒精含量不滿相關標準，出於急救傷病人員等緊急狀況駕駛，和短距離挪車，及「其他情節顯著輕微的情形」等，依照大陸刑法等相關規定處理。

另據北京青年報，在被問及經過10多年的治理，仍有一些人酒後開車，有關部門負責人稱， 打擊懲罰這一手不能放鬆，但「一罰了之」不是最佳方案、治本之策，源頭預防、綜合治理這一手不可或缺，強調意見從三方面要求加強源頭預防和綜合治理工作，包括普法宣傳教育、協同治理、教育改造。

值得注意的是，在訊息發布後，於社交平台上轉發的多個媒體，留言均開啟了「評論精選」，不少有數十、數百則回覆的文章，下方均看不到評論，有網友稱，「為何要開這個口子，留下的操作空間非常大」，「救茅台」，但也有人認為，「這只是入罪的標準，行政拘留跑不掉的。」

據相關規定，酒駕一經發現，暫扣駕駛證6個月，罰款人民幣1000元以上2000元以下，再犯者會被拘留10日以下，併罰款人民幣1000元以上2000元以下和吊銷駕駛證，若發生重大交通事故並構成犯罪的，公安機關將依法追究刑事責任，並吊銷駕駛證，終身不得重新考照。

司法部

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