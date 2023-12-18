長三角搶人大戰… 大學生首次來創業 蘇州太倉給5萬

第一財經指出，蘇州下轄縣級市太倉近日表示，首次到太倉落戶大科園的大學生創業計畫直接給予人民幣5萬元創業資助。（取材自觀察者網）

中國長三角地區的搶人大戰似乎日益激烈，近日，蘇州下轄縣級市太倉發出「支持太倉大學科技園打造長三角大學生創新創業首選地的若干措施」公告，針對大學生「零成本」創業扶持政策，首次到太倉落戶大科園的大學生創業計畫將直接給予人民幣5萬元（約7033美元）的創業資助。

第一財經報導，上述公告不僅將就首次到太倉落戶大科園的大學生提供5萬元的創業資助，並針對落腳全國性大學生創新創業大賽獲獎計畫者，直接依照一等獎50萬元、二等獎30萬元、三等獎20萬元給予創業資助。

公告寫到，為降低大學生創業成本，當地也將給予大科園新落戶大學生創業計畫三年場地免租。在錄用首次在太倉就業 高校畢業生的，繳納社保滿六個月，按每人3000元標準給予創業帶動就業補貼。

對此，太倉市相關負責人表示，該市對於大學生創業項目的內容和形式並不設限，任何項目均可享受這一政策，「只要在大科園裡註冊就行」，並稱，這在中國是全國首創。一旦註冊完成，5萬元創業資助就會一次打到其公司帳戶。該政策將於2024年1月1日起執行，試行時間為期一年。

報導指出，該項針對大學生創業所發出的扶持政策，是於12月1日中國教育部 發布「關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」的背景下所推出。據悉，通知決定實施「2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，將持續完善高校畢業生就業創業服務體系，全力促進中國大專院校畢業生充分就業。

不只是太倉推出大招搶人，公開訊息顯示，長三角多地的搶人大戰已日趨激烈。其中，浙江安吉目標要「引進十萬青年大學生」，在創業補貼上，安吉給予在校大學生或畢業5年內來安初次創辦企業的大學生每月2500元的創業補貼，正常經營後次月起享受，補貼期限一年。另外，上海和安徽等地也在今年推出人才就業和創業的相關措施。