供暖 中國電力負荷飆至9.9億千瓦

搶修人員在全力搶修。（取材自山西日報）

近日寒潮、暴雪、大風紛紛來襲，中國用電負荷大幅攀升，國家電網公司經營區最大負荷9.9億千瓦，已創冬季歷史新高。多地出現供電緊張，山西省運城市垣曲縣因高壓輸電線路覆冰故障，造成全縣及聞喜縣個別村莊約12萬戶大停電。由於寒潮仍將持續，多地下達全力做好抗擊雨雪冰凍保供電工作指令，並倡議節約用電。

據澎湃新聞報導，多地氣溫「俯衝式」下跌，供暖供電需求攀升，能源供應已迎來「大考」。據新華社15日報導，國家能源局電力司司長杜忠明說，預計今冬明春全國電力供應總體有保障，但西北、華東、西南、南方區域部分省份保供壓力較大，雲南存在一定電量缺口，內蒙古西部局部時段也有缺口，陜西、甘肅 、青海等地電力供應較為緊張。

北京日報引述國家電網有限公司董事長辛保安表示，當前正處於迎峰度冬電力保供關鍵期，公司經營區最大負荷9.9億千瓦，創冬季歷史新高。全網即將進入新一輪寒潮保供關鍵階段，抗擊雨雪冰凍災害形勢嚴峻、電力保供任務艱巨。公司上下要全力做好抗擊雨雪冰凍保供電工作，確保人民群眾溫暖過冬。

山西省運城市垣曲縣等地已在13日因高壓輸電線路覆冰故障，造成全縣及聞喜縣個別村莊大停電。據新京報報導，13日17時50分，運城市垣曲縣4條高壓輸電線路故障造成全縣範圍停電。經過400多人在海拔1000多米、氣溫近-20℃山中搶修，12萬戶停電用戶絕大部分已恢復。應急管理部並已緊急調撥1萬件棉大衣、1萬床棉被及5000套家庭應急照明設備支持當地。

寒潮使供電緊張，據澎湃新聞報導，多地已倡議節約用電。15日，江西發文倡議全社會聯合行動做好節約用電、錯峰用電，包括減少空調使用時間，制熱溫度設置不高於20℃，用電高峰時段設置在16℃；辦公樓較低樓層倡導使用步行梯，減少電梯使用等。安徽省合肥市也在同日發文倡議全社會共同做好節約用電、杜絕電力浪費，嚴控景觀裝飾性照明等。

浙江省嘉興市南湖區16日倡議機關事業單位帶頭節電，包括杜絕「白晝燈」「長明燈」「無人燈」；減少夜間景觀燈亮燈時間或暫停使用夜間景觀燈。四川樂山市此前也倡議公共機構嚴格執行國家有關空調室內溫度控制的規定。