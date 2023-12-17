董宇輝與老闆現身直播間 稱暫留但不做賣貨主播

董宇輝(左)重返直播間，董宇輝表示「大概率繼續在東方甄選」。（取材自新聞晨報）

12月16日晚，新東方創始人俞敏洪與董宇輝一同現身直播間，向公眾談起近幾日的人事風波，引爆網路熱搜。

新聞晨報報導，董宇輝表示，現在的局面絕非任何人的本意，很多網民在為他打抱不平，感謝大家的關注，無論如何，哪怕以後不工作了，離開東方甄選了，但也會感謝東方甄選，希望東方甄選好。

「如果我的存在對東方甄選好，我會繼續在；如果對東方甄選不好，我可能會離開，看俞老師的調整。」他表示，日前的小作文事件，自己處理得不是很好，小編用帳號回覆的事情本來很小， 他的處理很幼稚不得體，與孫老師的溝通中話不是很好。

談到近幾日的風波，董宇輝話音略帶哽咽地說：「整個世界都在狂風驟雨，我從沒有經歷過這類事情，相信終究會煙消雲散。」

董宇輝表示，確實外界的建議都很多，但自己一直自詡讀書人教書，特別喜歡的可能就是附庸風雅講一講書介紹介紹文化，所以自己之後的職業規畫在俞老師的建議下，大概率還是繼續在東方甄選，他不希望搖身一變成為賣貨主播，「我一直都不喜歡那個樣子，而且我從來都是建議大家冷靜理性的消費，消費會讓你生活快樂，但消費主義會讓你生活得痛苦，如果我把自己變成了一個攫取資源、然後看著爆炸數字增長的一個銷售的話，我會不喜歡自己。」

俞敏洪則表示，董宇輝這兩天一直在西安休假，有傳言他要離開，沒有這樣的事情。可能有人找，但他並沒有接受，沒有見面，電話也沒接。他從來沒有與任何人說過要離開東方甄選。他很熱愛東方甄選，我們之間的溝通非常順暢。

澎湃新聞報導，錘子科技創始人羅永浩表示，「小董史書讀得多，希望他人間清醒，學會保護自己吧。」談及近日熱議的「去董宇輝化」，羅永浩提到，家族企業為了自身的健康發展，選擇去個人化色彩是完全可以理解的，東方甄選想去董化也無可厚非，但過程中董宇輝的貢獻完全沒有公平公正的回報，利益完全沒有保障，還要被小人庸才蠢貨欺辱。

「其實，按直播電商 頭部化高度集中的客觀事實和規律，董宇輝在東方甄選拿走至少一半左右的收益才是相對公平的。」羅永浩表示。

羅永浩後續還評論稱，「很有可能，這小伙子顯得過於單純善良了，如果確實是這樣，被榨乾後丟棄的命運也就是註定的了，唉。」