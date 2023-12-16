北京地鐵驚魂後… 上海地鐵保安全 啟動防寒抗凍準備

為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。（取材自微信）

由於受強烈冷空氣影響，上海預計在接下來一周將出現攝氏6度或零下低溫 ，加上北京地鐵 昌平線14日晚發生列車追撞意外，上海地鐵不敢大意。上海地鐵15日表示，為因應寒流、強風等災害天氣，已著手進行軌道交通防寒抗凍各項準備，竭力降低極端天氣對地鐵網絡營運可能造成的影響。

據上海地鐵微信 公眾號「上海地鐵shmetro」15日消息，上海地鐵表示，該地鐵網絡營運調度指揮中心緊密關注氣象變化趨勢，並加強與當地氣象部門、交通主管部門的溝通對接，做好第一時間發布針對冰凍雨雪災害訊息預警，以及配套應急預案的隨時響應啟動工作。

上海地鐵強調，各線路控制中心也嚴密監控列車運行以及設施設備的運作狀態，特別是地面、高架線路等易受天氣影響的區段。「一旦發現異常狀況，及時做好緊急搶修、行車組織、客流管控等計畫措施，確保營運安全有序。」

上海地鐵提到，其地鐵全線網各車站檢修班組根據防寒防凍期間的工作要求，加大對設施設備的檢查和保溫措施，確保乘客在極端天氣下的出行安全。並稱，每天運作開始前，車站人員都會進行全面巡視，確保設備在低溫或雨雪情況下正常運作。在運作結束後，也會車站對出入口的結冰情況進行檢查，並在隔天運作前進行複查，確保及時清除結冰、冰霜。