今冬最強寒潮 北方列車紛取消 南方氣溫將坐「過山車」

12月14日，山東濱州，市民在街頭冒雪騎行。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

12月13日起至16日，今冬以來最強寒潮席捲中國大部地區。中央氣象台14日6時繼續四預警（寒潮、大風、暴雪、冰凍）齊發，其中寒潮橙色預警為寒潮預警中的最高級別。而北方暴雪中，列車「不停被取消」，南方氣溫則將坐「過山車」。

紅星新聞報導，強勁的西南暖濕氣流14日大舉北上，一方面造成北方降雪加強，另一方面在南方，在寒潮到來之前形成一波回暖，多地紛紛沖擊12月歷史最高溫 度紀錄，同時南北再次上演11日的「冰火兩重天」。

根據中央氣象台的降水量實況圖，14日的降雪集中在黃河下遊，上午的中心在河北、河南 、山東交界處，下午開始影響京津冀。

多地發布暴雪預警後，華北多地發布本周第二個停課通知，14日多省份出現大規模航班、火車取消或晚點，公路封閉。

本次暴雪的範圍與11日的暴雪範圍重合較多，多地發布本周第二個停課通知。13日，河南省發布暴雪橙色預警，鄭州、開封、洛陽、濟源等地都通知14日停課。13日晚間，山東濟南市氣象台發布暴雪紅色預警。不久，濟南市教育局 下發了本周的第二個停課通知。北京市則在12日恢復了一天教學後，從13日又開始停課。河北教育部門也在13日晚通知，必要時果斷停學停課。

交通運輸部綜合應急指揮中心消息顯示，14日上午，受降雪及路面結冰影響的194個路段封閉，目前封閉路段正陸續恢復通行中。截至14日13時，北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、河南、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海境內的133個路段（涉及102條高速公路、8條普通國道、4條普通省道）處於封閉狀態。

中央氣象台預計，受強寒潮影響，14日下午2時至17日8時，中國大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8至12℃。華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

但在寒潮主體還未到來前，南方大部在暖濕氣流的主導下，14日暖意達到頂峰。14日長江中下遊多地最高氣溫升至20℃以上，甚至逼近30℃，為同期罕見。據中國天氣網，截至14日下午2時，上海、貴州、湖南、浙江等共百多個站點暖到打破同期極值。根據中央氣象台發布的數據，14日下午3時，中國南北陸上溫差超過60℃。

本周南方氣溫將坐上「過山車」。據預報，廣州最高氣溫將從15日的27℃跌至17日的12℃；杭州最高氣溫將從14日的25.4℃跌至17日的2.7℃。