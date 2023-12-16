我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

今冬最強寒潮 北方列車紛取消 南方氣溫將坐「過山車」

中國新聞組／北京16日電
12月14日，山東濱州，市民在街頭冒雪騎行。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)
12月14日，山東濱州，市民在街頭冒雪騎行。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

12月13日起至16日，今冬以來最強寒潮席捲中國大部地區。中央氣象台14日6時繼續四預警（寒潮、大風、暴雪、冰凍）齊發，其中寒潮橙色預警為寒潮預警中的最高級別。而北方暴雪中，列車「不停被取消」，南方氣溫則將坐「過山車」。

紅星新聞報導，強勁的西南暖濕氣流14日大舉北上，一方面造成北方降雪加強，另一方面在南方，在寒潮到來之前形成一波回暖，多地紛紛沖擊12月歷史最高溫度紀錄，同時南北再次上演11日的「冰火兩重天」。

根據中央氣象台的降水量實況圖，14日的降雪集中在黃河下遊，上午的中心在河北、河南、山東交界處，下午開始影響京津冀。

多地發布暴雪預警後，華北多地發布本周第二個停課通知，14日多省份出現大規模航班、火車取消或晚點，公路封閉。

本次暴雪的範圍與11日的暴雪範圍重合較多，多地發布本周第二個停課通知。13日，河南省發布暴雪橙色預警，鄭州、開封、洛陽、濟源等地都通知14日停課。13日晚間，山東濟南市氣象台發布暴雪紅色預警。不久，濟南市教育局下發了本周的第二個停課通知。北京市則在12日恢復了一天教學後，從13日又開始停課。河北教育部門也在13日晚通知，必要時果斷停學停課。

交通運輸部綜合應急指揮中心消息顯示，14日上午，受降雪及路面結冰影響的194個路段封閉，目前封閉路段正陸續恢復通行中。截至14日13時，北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、河南、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海境內的133個路段（涉及102條高速公路、8條普通國道、4條普通省道）處於封閉狀態。

中央氣象台預計，受強寒潮影響，14日下午2時至17日8時，中國大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8至12℃。華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。

但在寒潮主體還未到來前，南方大部在暖濕氣流的主導下，14日暖意達到頂峰。14日長江中下遊多地最高氣溫升至20℃以上，甚至逼近30℃，為同期罕見。據中國天氣網，截至14日下午2時，上海、貴州、湖南、浙江等共百多個站點暖到打破同期極值。根據中央氣象台發布的數據，14日下午3時，中國南北陸上溫差超過60℃。

本周南方氣溫將坐上「過山車」。據預報，廣州最高氣溫將從15日的27℃跌至17日的12℃；杭州最高氣溫將從14日的25.4℃跌至17日的2.7℃。

另據河南交通廣播報導，河南省高速公路路警聯合指揮中心發布河南高速即時路況，截至12月15日7：全省高速公路收費站禁止所有車輛上站。

12月14日，河南鄭州，戶外停放的汽車被凍雨包裹，覆上一層冰膜。(取材自紅星新聞...
12月14日，河南鄭州，戶外停放的汽車被凍雨包裹，覆上一層冰膜。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

河南 教育局 高溫

上一則

中國農家樂涼了？已關停8萬多家 美媒：老百姓沒錢 節省看病用

下一則

515人送醫、102人骨折 北京地鐵煞車失靈追尾? 網疑瞞報

延伸閱讀

迎強降雪…紐約鏟雪車升級 配備新智能系統

迎強降雪…紐約鏟雪車升級 配備新智能系統
院長住院8次、副院長6次…河南一醫院虛設病區騙醫保

院長住院8次、副院長6次…河南一醫院虛設病區騙醫保
聖嬰現象天氣暖 降雪反而多

聖嬰現象天氣暖 降雪反而多
華北暴雪癱瘓北京交通 山西、遼寧上百高速路段封閉

華北暴雪癱瘓北京交通 山西、遼寧上百高速路段封閉

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅