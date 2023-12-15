山東女千里尋親 生父相見冷淡握手 生母、姊妹拒見

山東33歲女子趙元年幼時遭棄養，日前終於找到親生父母。（視頻截圖）

山東一名從小被領養的33歲女子「千里尋親」，歷經多年後終於通過血液資料庫配對找到住在浙江的親生父母，但卻被生母及姊妹告知不會相見，能會面的只有生父。在與生父見面時生父顯得較為淡然，父女匆匆一見後，就回歸各自家庭。

綜合媒體報導，該女子是在「計畫生育 」下被遺棄，其後在孤兒院被領養，其親生父母的態度引起網民猜測「千里尋親被拒」，是否有人怕女子是來爭產，形容是「二次遺棄」。不過幫助尋親的民警表示，女子的親生父母沒有拒絕相認，而女子也釋懷表示尋親不過是心結，如今已了卻心願。

據報導，女子趙元（化名）年幼時受養父母悉心照顧，長大後養父母亦鼓勵她「尋根」。雖然與父親相見的影片已被下架，但從網上流傳的部份片段可見，趙元在民警陪同下與父親見面，沒有激動擁抱，父女只是禮貌握手。趙元不想生父誤會她此行是想謀奪家產，因此一見面就主動表示尋親只是為了見一見親生父母、想知道他們過得很不好，而生父就指「我知道的，我虧欠你，我也跟她們說了」。趙元哽咽解釋尋親是想了卻心願，表示「只能說六親緣淺，父親都有自己的苦衷吧」。

趙元又向生父提出請求表示想擁抱一下，並透露自己現在生活美滿，甚至表示願意把生父接到山東養老。生父只簡單回應，「我也是這樣的感受。Good for you ！很欣慰！」生父的冷淡回應令趙元神色倍顯落寞，淚水奪眶而出。

該段影片由尋親民警商朝陽於12月8日在抖音 發布，瞬即在網上引起極大迴響，不少人討論趙元親生父母的態度，直指趙元尋親是受到了父母「二次遺棄、二次傷害」，亦有自稱「知情者」指趙元親生父母早前因遷拆而分到四套房產，甚至惡意揣測「認親被拒」、「怕小趙分家產不願養她」等。

相關言論甚囂塵上，商朝陽最終主動把影片下架，並表示網友所言失實，「其實生父態度沒有傷害到趙元，網友所說並不屬實」。趙元也指親生父母其實願意認她，只是「老了做不了主」，她不會怨恨姊妹，反而感謝她們能代替自己盡孝，「她們也有自己的生活和考量」。