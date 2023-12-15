北京地鐵遇「猛烈撞擊」 乘客困黑暗車廂40分、有人滿臉血

救援人員砸破車窗進入。（取材自微博）

北京地鐵 昌平線在西二旗站-生命科學園區上行區段間，一列車車廂在14日18時57分突然脫離，造成30餘人受傷。「在一陣猛烈撞擊後，車輛的燈就熄滅了」，困在車廂內的民眾說，當時有人欲砸窗逃生，在司機安撫才安靜。經40多分鐘後，救援人員砸破車窗進入、開門助乘客逃生。

紅星新聞報導，搭乘這趟地鐵的馬女士說，事發時，她正站在地鐵的第一節車廂內，突然感到一陣猛烈的撞擊，整個車輛的燈就熄滅了。

事發後，車廂裡一片吵雜。有人試圖砸窗逃生，司機安撫乘客不要驚慌，讓大家在車廂內等待救援。隨後，乘客逐漸安靜下來，互相安慰、幫助，一些乘客撥打了救援電話求救。

北京地鐵昌平線車廂脫鉤斷成兩半。（取材自微博）

大約19點40分，有救援人員朝馬女士所在的車廂趕來。救援人員砸破地鐵車窗進入車廂，開啟車廂門，組織乘客從打開的車門處有序撤離。撤離時，她看到車廂裡有欄杆嚴重變形。

乘客張女士則說，地鐵行駛到半路時停了，過了一會兒又重新啟動，剛啟動就傳來一陣撞擊聲，車廂裡站著的乘客都摔倒了，有人被磕得臉部流血。

網傳受傷的乘客。（取材自新河）

報導指出，當晚救援工作持續至晚上11點多，時值寒冷雪夜，救援工作人員專門緊急運送了一批棉大衣到現場分發，並安排了數輛大巴轉運滯留乘客。

本次事故中受傷的乘客，則被救援人員用輪椅推出來，救護車緊急將傷者送往就近醫院救治。