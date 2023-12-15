職缺多、薪水高 985、211高校搶設鴻蒙班攬才

華為的力推下，目前多家企業、高校都加入鴻蒙系統的合作開發、或者開設相關課程，培養人才。（路透）

中國科技巨頭華為 已經確定要開發自己的鴻蒙系統生態圈，近期與多家知名企業締結協議共同開發「鴻蒙原生應用」，最新消息顯示，頂尖高校及大學已經設立不少「鴻蒙班」，企業也以相對優越的待遇，吸引原先在安卓 （Android）過剩的人才加入。

據澎湃新聞消息，目前中國很多高校已經設立了「鴻蒙班」，包含23家「985高校」、46家「211高校」都已開設或即將開設鴻蒙（HarmonyOS）相關課程。985高校、211高校是指按「985工程」和「211工程」重點培育項目的大專院校，兩者合稱為「雙一流」高校。

報導援引鴻蒙生態內部人士表示，「目前鴻蒙開發人才比較緊缺，而安卓開發人才相對過剩，掌握鴻蒙的技術人員待遇比安卓開發人員要好一些，這使得很多開發人員願意轉崗鴻蒙開發」。

而華為9月宣布全新鴻蒙「HarmonyOS NEXT」作業系統相容安卓應用程式的過渡期已接近尾聲，將於2024年全面切割原生應用不再兼容安卓後，與各大企業的相關合作不斷傳出。目前除了麥當勞 中國之外，包含高德地圖、美團、中國國際航空、寶寶巴士、同程旅行、去哪兒、新浪、釘釘、螞蟻集團、小紅書、58集團、嗶哩嗶哩等廠商都已經宣布加入鴻蒙原生應用開發中。

相關企業與鴻蒙的合作趨勢，也引來愈來愈多高校的投入。根據中國經濟網援引華為9月的數據，今年以來已有超過170萬人參加了鴻蒙學堂的課程學習、線下活動。華為還和全中國300多所高校展開合作，鴻蒙產學合作項目超過140個，已經頒發鴻蒙學堂證書超過7萬，各類開發者活動累計參加人次超過350萬。

從事鴻蒙系統開發相對優渥的職缺待遇，近期在中國社會討論也不少。深圳商報日前報導，鴻蒙開發者正受到各大廠商的「哄搶」，多家網路公司相繼發布與鴻蒙系統有關的職缺，某些公司開出的薪水是月薪人民幣7萬元。資料顯示，2023年1到10月，鴻蒙相關職缺平均招聘月薪達人民幣17537元，薪資高於行業平均水準。