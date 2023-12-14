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89歲院士葛昌純 大雪天騎三輪車去實驗室 數十年如一日

中國新聞組╱北京14日電
漫天風雪中，89歲高齡的葛昌純院士騎著三輪車前往實驗室，這一幕令不少網友動容。(取材自人民日報)
漫天風雪中，89歲高齡的葛昌純院士騎著三輪車前往實驗室，這一幕令不少網友動容。(取材自人民日報)

北京降雪後，在北京科技大學的校園內，有網友拍到感人一幕，只見茫茫白雪中，一名老人吃力地蹬著三輪車緩緩地前進；這名老人是89歲的中國科學院院士葛昌純，這天早晨，他正騎車前往實驗室，而騎著三輪車去實驗室，是葛老數十年如一日的堅持。

來源：YouTube

人民日報報導，葛昌純是著名核材料、粉末冶金以及先進陶瓷專家，也是「核工業功勳」人物，曾為「兩彈一星」事業作出了重要貢獻。高齡89歲的他，至今依然活躍在核材料等新能源材料研究領域，被同行稱為科技界的「拚命三郎」。

報導指出，葛昌純1985年進入北京科技大學研究和教學，晉升為教授、博士生導師；1990年在北科大創辦中國第一個特種陶瓷粉末冶金研究室，開拓了中國的粉末冶金和先進陶瓷事業；2001年，被評選為中國科學院院士；2020年，被授予「核工業功勳獎章」和「核工業功勳人物」榮譽證書。

很多網友被葛老的風範打動，還有網友提醒：「葛爺爺，雪天騎車注意安全。」

九派新聞報導，北京科技大學說，葛教授平時為人低調，在科研方面始終堅持不懈，他的這種堅持是常態，這次是偶然被拍下。

報導說，1950年代，為打破西方大國核壟斷，中國開始研發核武器。鈾-235是核工業最重要的材料之一，制造原子彈、氫彈需要90%以上濃度的鈾-235，分離膜是以氣體擴散法濃縮鈾-235的核心元件。制造分離膜這項尖端技術過去只掌握在蘇聯、美國、英國手中。1960年，年僅26歲的葛昌純臨危受命，成為研制乙種分離膜任務的負責人。

為看懂發達國家的專利文獻，他自學日文、德文、法文，經常一手拿著字典，一邊看著資料，夜以繼日地奮戰，1964年，中國第一種分離膜——乙種分離膜終研制成功，這對中國第一顆原子彈的研製成功起到關鍵作用，也讓葛昌純深深認識到核心技術必須靠自主創新。

葛昌純。(取材自人民日報)
葛昌純。(取材自人民日報)

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