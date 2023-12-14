山東女赴浙江認親被拒？她稱「六親緣淺」已回養父母身邊

山東女孩趙元近日到浙江諸暨認親，但生父態度冷漠，引發網友熱議。（短視頻平台截圖）

山東一名女孩趙元近日到浙江諸暨認親，但生父態度冷漠，引發網友熱議。趙元事後透過尋親志工遲霞回應，「只能說六親緣淺，大家都有自己的苦衷。」遲霞稱，找到父母只為了完成一個心願，日後只想過好自己的日子。有網友將趙元與解清帥認親作對比，稱「不是所有人都像解清帥一樣幸運」。

河南 日報頂端新聞報導，尋親警察商朝陽發布的短片顯示，山東女孩趙元來到浙江諸暨尋親，但她的親生母親並未出現，其生父也被網友質疑態度不夠熱情。

目前相關影片已經下架。從網路流傳片段中可以看到，見面時父親只是禮貌地握了手，趙元淚流滿面地說：「知道歸處不知道來處，是不是也是一種遺憾」。

據報導，民警商朝陽表示，不想再予以回應，他們也是努力安排了雙方見面，大家都盡力了，「很多自媒體在網暴，其實生父態度沒有傷害到趙元，網友所說並不屬實」、「並不想因為拍攝的視頻，讓自媒體惡意解讀」，商朝陽說，尋親相關短視頻是近一年才開始拍攝，目的是方便大家提供尋親線索，幫助更多的家庭。

光明網引述商朝陽表示，因為輿論發酵太厲害，所以已把趙元的相關視頻刪除了。對於網傳趙元認親被拒，商朝陽予以否認，「她父親是要認親的，雙方還見面了。不認親的話就不見面了。網友誤解了，網上都是隨便亂轉發的。」

關於趙元女士的父母提供血液尋親是否為自願？商朝陽表示，官方部門有自己的血庫，需要尋親的情況均為自願提供。

報導指出，針對趙元目前的生活狀況，遲霞說，趙元的精神狀態很穩定，已打開心結。兩人是在尋親路上結識的，遲霞已經尋親10多年，也是透過商警官於今年9月見到了親人，「網路上的輿論很多是在惡意揣測，當時我的尋親影片下也有很多不好的評論。」遲霞稱，她和趙元每天都通電話，也透過短視頻平台幫助趙元澄清過相關揣測。

遲霞公開的聊天紀錄顯示，趙元在「計畫生育 」大環境下被棄養，被領養也是走的正規手續。她並沒有心生怨恨，也能理解生父母面對現實的無奈，找到生父母她也打開了心結，「在我心裡，沒有將生父母和養父母區分開，尋親也得到了養父母的支持，日常生活還在養父母身邊，只是多了一門親戚」。

遲霞透露，趙元的養父母對她很好，她也已經回到山東經營自己的家庭，生活幸福，「目前她精神狀態挺穩定，我們尋親這麼久的人都很堅強。」尋親只是為了完成一個心願，她不清楚趙元是否和生父母還有聯繫。

「希望這件事情不要再發酵了，我們也都自願成為尋親志願者，還有千千萬萬個尋親的孩子在等待回家，更值得大家關注。」遲霞說。