AI模特取代真人進軍醫美直播間 加劇「容貌焦慮」更愛買買買?

社交平台上各種AI醫美模特生成教程。（取材自潮新聞）

醫美直播間裡，照例充斥著抗衰醫美產品花式叫賣，以及一張張膚白貌美的醫美模特圖。不過據調查，一些醫美模特照片經過軟件比對，會得出「99.99%來自AI 生成」的結論。也就是說，AI生成的圖片，已經被應用到各行各業，尤其是作為醫美模特，不僅加劇了消費者和年輕人的「容貌焦慮」，甚至有涉及「虛假宣傳」誤導消費者下單之嫌，AI模特正踩踏法律底線。

「18歲就應該開始光子嫩膚了」、「年終最後一次福利，要對自己捨得一點」……潮新聞報導，今年「雙12」醫美直播間裡，多位主播宣稱，「18歲就可以去光子嫩膚，25歲以後面部出現法令紋、蘋果肌下垂，一定要用『超聲炮』。」多款宣傳有抗衰功效的針劑、「超聲炮」在各大醫美直播間被熱推。

于曉冬演示用軟件生成「AI醫美模特」。（取材自潮新聞）

因為購買過一次美白針，18歲杭州大一學生黃奕（化名）的抖音 裡，經常被推送醫美直播，主播不斷強調「抗衰老，必須得趁早」、「補貼價不是每人都有」，讓黃奕對鏡頭裡宣稱使用過產品的漂亮主播深信不疑，用整月生活費下單了一款1212元（人民幣，下同）的光子嫩膚產品。她承認，看到如此多醫美直播在說抗衰，已經產生「容貌焦慮」。

當下，「抗衰之風」在醫美直播間盛行。直播間用打折促銷、18歲後臉部開始出現皺紋等言論，主推抗衰產品。「容貌焦慮」已經盯上年輕人口袋。有在校大學生表示，看多了醫美廣告，不免讓人擔憂自己衰老。黃奕感到奇的是，自己打過五六次美白針，為什麼都無法變得像醫美直播模特一樣，瞬間變得白嫩有光澤？

報導指出，AI模特已經滲透到了醫美行業。業內人士透露，目前市面已經有多款「神器」可以自動生成「AI醫美模特」，「人工智能 生成的模特，可以讓醫美案例庫無比豐富」。

一家公司相關負責人王成（化名）介紹，AI生成的模特，沒有肖像權和版權，「更重要的是，她可以根據商家描述，生成完美模特，比以往用人工模特能省下一大筆費用。」

醫美直播間將「超聲炮」作為主推產品。（取材自潮新聞）

比如一款名為Midjourney的AI生圖軟件中，美女們可以擁有數百種臉型、眼睛、鼻子、下巴、膚色，「只要通過看鏡頭、近距離或是白嫩、美女等樣貌描述，就能生成多張醫美模特，商家可以從中選擇一個最滿意的。」

「AI生成醫美模特其實在國外挺普遍的。」一名業內人士介紹，谷歌新上線的人工智能模型Gemini生成效果更逼真，模特完全可以達到以假亂真的效果。在社交平台上，也有很多此類免費軟件，號稱「美容模特生成器」，可以自由捏臉，定製三維，甚至也可以輸出「數字人」代替真人主播，展示醫美效果，觀眾根本無無法判斷模特是否真實存在。

中國法學會會員、北京醫美鏡醫療美容爭議研究與調解中心副主任于曉冬于曉冬表示，消費者購買醫美服務卻發現實際效果與宣傳不符，成為醫美行業維權投訴的主因之一，「商家使用AI醫美模特，應當用『模特由AI生成，僅供參考』字樣註明，不然涉嫌虛假宣傳。」

于曉冬擔憂，雖然國家市場監督管理總局發布的「醫療美容廣告執法指南」禁止用對比圖片做宣傳，但是非企業的個人宣傳行為大量存在，還是給AI生成圖片和視頻「曲線牟利」留下了可能性。AI未來生成的視頻和圖片會越來越逼真，甚至以假亂真，導致醫美效果對比圖片真實性受到挑戰。

于曉冬介紹，在一些國家，所有的醫美產品都不能打廣告營銷，否則就會被定義為「商業賄賂」。北京市京師律師事務所合夥人熊超律師也寄希望於立法，以此完善醫美行業的準入制度，更好保障消費者權利。