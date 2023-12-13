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又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚

記者黃國樑／即時報導
江蘇射陽縣的羊肉外送中，疑被吃出半截老鼠。圖為影片截圖。 (取材自極目新聞)
江蘇射陽縣的羊肉外送中，疑被吃出半截老鼠。圖為影片截圖。 (取材自極目新聞)

極目新聞報導，12月12日，網曝有顧客在江蘇射陽縣一餐廳店點羊肉火鍋外賣，疑吃出半截老鼠。

今年6月1日，中國「江西工業職業技術學院」的學生餐廳供餐裡被發現夾雜鼠頭，事發後學校與市場監管單位卻堅持是鴨脖，一段老鼠被貓屈打成招自稱是鴨脖的影音廣傳社群網站，諷刺當局「指鼠為鴨」。

據當時報導，6月3日晚，涉事的江西工業職業技術學院發布情況通報稱，飯菜中的「異物」經當事人確認為鴨脖。6月4日，介入調查的南昌市高新區市場監管局相關人員也稱，初步判定係鴨脖。但在得到「是鴨脖」的「定論」後，反而引起輿論沸騰，中國絕大多數網友堅持認為異物是老鼠頭，並將「鴨脖說」演繹成了一系列段子、漫畫圖。一起食安事件演變成輿論傳播事件。

由於事件演變為現代「指鹿為馬」的「指鼠為鴨」事件，江西省於是在6月10日成立了由教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查小組，進行全面的調查。透過查看食堂的後廚視頻，查閱採購清單，詢問查看涉事食堂負責人、後廚相關當事人、當事人學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖。再並由中國權威動物專家根據照片和影片進行專業辨識，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。

半年後的11月25日，江西工業職業技術學院的官網上的「現任領導」欄位上，原校黨委書記姚小英、校長劉華等學校領導都已去職。

但12日江蘇的這一截老鼠並不是第二起老鼠食安事件，今年6月27日，網傳「在秀山縣中醫院食堂盒飯中疑似吃出老鼠頭」，可能是受到江西鼠頭事件影響，重慶市秀山縣市場監管局接到輿情通報後，第一時間會與相關部門查封了實物，並展開調查核實工作。並立即發出通報，認定該異物為老鼠頭。

所以這次可能是中國今年出現的第三起老鼠食安事件。極目新聞報導，影片顯示，桌上擺放著一份外賣，外帶盒旁有幾塊吃剩的骨頭，拍攝者用筷子撥弄出一塊異物，形狀疑似半隻老鼠，頭部位置疑有鬍鬚和牙齒。12月12日，有網友稱，在江蘇射陽縣一家店點羊肉外賣時，疑似吃出半截老鼠。

13日上午，針對網傳的情況，極目新聞向射陽縣市場監督管理局方面求證。該局辦公室一工作人員回應稱，他們已經關注到此事，相關部門正在介入調查，後續應該會對外發布通報。

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