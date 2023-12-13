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離譜卻有用? 假裝存錢法 年輕人偽孕74天存4000元

中國新聞組／北京13日電
中國年輕人流行起了「假裝存錢」理財方式。（本報資料照片）
中國年輕人流行起了「假裝存錢」理財方式。（本報資料照片）

在奉行「精緻窮」、挖掘「摳門」祕籍潮流下，中國年輕人又掀起一場別開生面的「節流」--假裝存錢法。各路網友參與挑戰，從假裝懷孕、養小狗，再到扮演甄嬛或是落難公主，將自己融入故事情節，進而轉化為現實中悄悄積攢的存款。其中有人假裝懷孕，74天存下近4000元，有人驚呼這招「離譜但有用」。

澎湃新聞報導，這是一種劇情式存錢法，人們模擬各種生活場景，劇情涵蓋了愛情、穿越、歷史、科幻、冒險等多個主題。主線任務則是為虛構的主角籌集資金，然後將這些資金最終存入他們真實的銀行帳戶。

例如，一名網友假裝自己穿越到修仙世界，成為了某宗門的外門弟子，接下來要坐一天飛舟前往宗門，購買乾糧支出20下品靈石。為了這項任務，他在現實中存入了20元人民幣（約2.8美元）。

除此之外，也有一些與現實生活連結緊密的劇情。例如受訪者小丁在9月中旬發了第一篇「假裝懷孕存錢」的貼文：這一天，你發現自己惡心想吐，於是大膽推測自己懷孕了，因此果斷下單了驗孕相關商品，為了準確，你買了三份，花了30元。接下來的劇情詳細描述了孕婦每天的開銷，彷彿自己正在經歷懷孕的過程。

小丁聲稱，「假裝懷孕」的短期目標是堅持到明年4月，把假想中的小孩生出來。「養一個小孩可以養到18歲，至於之後能不能堅持把孩子養大，再另說，萬一堅持到那天，這筆錢就當作是我的養老基金了。」

相較於傳統、常規的存錢方式，「假裝存錢」要長期費心費力地編織劇情，靠日積月累才能存下並不太多的錢，這一過程有些繁瑣，還缺乏實際效率，甚至被有些人認為是自娛自樂。然而在小丁看來，「假裝存錢」不僅是一種理財遊戲，更是用創意和想像打破傳統儲蓄的枯燥形式，將節儉與娛樂結合。

最早，小丁是從母親那裡間接體驗了傳統定存的艱辛。她回憶道：「我媽媽每個月都往銀行存錢，但在花錢時，卻總對自己很苛刻。這種存錢方式太辛苦，我無法接受。相較之下，我現在寫劇情存錢不僅是在哄自己開心，也是哄自己存錢。」

截至目前，小丁透過「假裝養娃」已經存下3850元，用一種輕鬆有趣的方式完成了財務目標。

不過「假裝存錢」也不是人人都能接受，一名受訪者透露辦公室的前輩曾十分不解地評價：「你們要存錢，為什麼不直接把錢存銀行，非要這麼麻煩的一天存幾塊呢？」

在該受訪只看，「假裝存錢」更像是一種「玩法」，使得平淡的存錢過程變得有趣起來，「這並不僅僅是為了儲蓄，更是讓生活有了一些趣味。」

小丁的「假裝養娃」存錢。（取材自澎湃新聞網）
小丁的「假裝養娃」存錢。（取材自澎湃新聞網）

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